暴龍Jontay Porter涉賭高達246萬！因違反NBA規定慘遭終生禁賽

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根據NBA官方聲明： 「聯盟調查發現，Jontay Porter向體育博弈相關下注者透露機密信息、故意針對自己參與一場或多場比賽以及對 NBA 比賽進行投注，違反了聯盟規則。」
NBA官方的調查發現，3月20日他在面對沙加緬度國王隊的比賽中，故意讓自己限制時間，想影響比賽，以及他在對籃網比賽中，只打了3分鐘就說自己身體不適，都跟他下注有關。
Jontay Porter下注經過 透露健康資訊
NBA 還發現，在比賽之前，Jontay Porter向「他認識的一名 NBA 投注者」透露了有關他健康狀況的機密資訊。並且他將在3月20日的比賽中，表現不如預期，而這牽扯到8000美元的賭注。
此外，Jontay Porter在今年1月到3月，跟暴龍隊比賽時，甚至在發展聯盟，透過他人帳號下注高達13次，並且都是賭NBA比賽，每次博弈金額從15美元到22,000美元不等，總金額約54,094 美元。這些投注的總支出為 76,059 美元(約246萬台幣），他可拿回約21,965 美元。
Jontay Porter哥哥為Michael Porter Jr.
24歲的Jontay Porter，哥哥是金塊隊的當家前鋒Michael Porter Jr.，兩人相差1歲，他自3月25日NBA 開始調查他的投注違規行為以來就沒有參加過比賽，而他也將被永不錄用，永遠消失在NBA賽場。
Jontay Porter小檔案：
出生年月日：1999 年 11 月 15 日（24歲）
身高體重：208公分、109公斤
效力球隊：多倫多暴龍
經歷：2019年非選秀進入溫哥華灰熊，之後轉戰發展聯盟底特律活塞，再到多倫多暴龍