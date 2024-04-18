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暴龍Jontay Porter涉賭高達246萬！因違反NBA規定慘遭終生禁賽

▲多倫多暴龍隊前鋒Jontay Porter(左)，因涉嫌違規簽賭遭到聯盟停賽調查，確定終生遭到禁賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲多倫多暴龍隊前鋒Jontay Porter(左)，因涉嫌違規簽賭遭到聯盟停賽調查，確定終生遭到禁賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

多倫多暴龍隊前鋒Jontay Porter日前因為疑似涉賭，遭到NBA官方調查停賽，今（18）日NBA官方發出聲明，正式對Jontay Porter的賭博行為拍板，因為他涉賭罪證確鑿，將會被處以終生禁賽，也就是說，他被永不錄用，未來不能再回到NBA賽場。Jontay Porter的哥哥是丹佛金塊隊前鋒Michael Porter Jr.，去年還曾受邀來台灣參加活動，目前還不確定是否這起事件會跟Michael Porter Jr.有關。而他涉賭金額高達76,059 美元(約246萬台幣）。

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Jontay Porter企圖影響比賽

根據NBA官方聲明： 「聯盟調查發現，Jontay Porter向體育博弈相關下注者透露機密信息、故意針對自己參與一場或多場比賽以及對 NBA 比賽進行投注，違反了聯盟規則。」

NBA官方的調查發現，3月20日他在面對沙加緬度國王隊的比賽中，故意讓自己限制時間，想影響比賽，以及他在對籃網比賽中，只打了3分鐘就說自己身體不適，都跟他下注有關。

Jontay Porter下注經過　透露健康資訊

NBA 還發現，在比賽之前，Jontay Porter向「他認識的一名 NBA 投注者」透露了有關他健康狀況的機密資訊。並且他將在3月20日的比賽中，表現不如預期，而這牽扯到8000美元的賭注。

此外，Jontay Porter在今年1月到3月，跟暴龍隊比賽時，甚至在發展聯盟，透過他人帳號下注高達13次，並且都是賭NBA比賽，每次博弈金額從15美元到22,000美元不等，總金額約54,094 美元。這些投注的總支出為 76,059 美元(約246萬台幣），他可拿回約21,965 美元。

Jontay Porter哥哥為Michael Porter Jr.

24歲的Jontay Porter，哥哥是金塊隊的當家前鋒Michael Porter Jr.，兩人相差1歲，他自3月25日NBA 開始調查他的投注違規行為以來就沒有參加過比賽，而他也將被永不錄用，永遠消失在NBA賽場。

▲NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）曾來過台灣。（圖／中信兄弟提供）
▲NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）曾來過台灣。（圖／中信兄弟提供）
Jontay Porter小檔案：

出生年月日：1999 年 11 月 15 日（24歲）

身高體重：208公分、109公斤

效力球隊：多倫多暴龍

經歷：2019年非選秀進入溫哥華灰熊，之後轉戰發展聯盟底特律活塞，再到多倫多暴龍


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