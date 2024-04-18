「肩負重任的下任總統」　賴清德入選2024《時代》百大影響力人物

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該篇專文以「台灣下任總統」（Taiwan’s next President）作為介紹，洪博培指出，如今的台灣公民社會蓬勃發展且經貿繁榮，全球有一半以上的高端晶片都由台灣供應，但隨著與北京的緊張關係升溫，兩岸局勢顯得更具風險。
洪博培提到，這個情況對於這場總統大選中僅贏下40%選票的賴清德而言，就像希臘神話當中用雙肩支撐全世界的擎天神「阿特拉斯」（Atlas），因為接下來賴清德的各項決定不只會影響國際局勢走向，更會牽動亞洲未來的民主發展。
負責撰寫此文的洪博培曾任前美國猶他州長與共和黨總統參選人，在前總統歐巴馬執政期間曾擔任美國駐中大使，在川普執政期間則任美國駐俄羅斯大使，也擔任過美國駐新加坡大使和美國貿易副代表，曾在台灣生活和工作，精通中文也曾與前總統馬英九會晤過。
《時代》全球百大影響人物榜中，「領導者」（Leaders）類別除了賴清德以外，還有俄羅斯反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉亞（Yulia Navalnaya）、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、中國國務院總理李強、中情局局長伯恩斯和波蘭及義大利總理等人，而輝達（Nvidia）公司執行長、台裔創業家黃仁勳（Jensen Huang）則上榜創新者（INNOVATORS）類別。