快訊／日本西部深夜傳「規模6.4地震」　半小時內又傳3次有感餘震

「肩負重任的下任總統」　賴清德入選2024《時代》百大影響力人物

▲美國《時代雜誌》公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德、輝達執行長黃仁勳都上榜。（圖／翻攝自時代雜誌）
▲美國《時代雜誌》公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德、輝達執行長黃仁勳都上榜。（圖／翻攝自時代雜誌）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國《時代雜誌》週四（18）公布2024年百大最具影響力人物（The 100 Most Influential People of 2024）名單，其中將於520上任的總統當選人暨副總統賴清德也登榜，與菲律賓總統小馬可仕、中國國務院總理李強、中情局局長伯恩斯等人並列在「領導者」（Leaders）類別，賴清德被形容就職後將肩負重大任務，猶如希臘神話中扛起世界的擎天巨神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此篇介紹文由美國前駐中大使、前共和黨總統候選人洪博培（Jon Huntsman）執筆，文中提及賴清德的出身與學識背景，文中先指賴清德是礦工之子，也是哈佛大學（Harvard University）畢業的公衛專家，向來重視解決問題與信賴關係，「但確保台灣2300萬人的健康僅是賴清德的其中一項工作，他也必須在中國的壓力下，背負維護政府永存的責任。」

該篇專文以「台灣下任總統」（Taiwan’s next President）作為介紹，洪博培指出，如今的台灣公民社會蓬勃發展且經貿繁榮，全球有一半以上的高端晶片都由台灣供應，但隨著與北京的緊張關係升溫，兩岸局勢顯得更具風險。

洪博培提到，這個情況對於這場總統大選中僅贏下40%選票的賴清德而言，就像希臘神話當中用雙肩支撐全世界的擎天神「阿特拉斯」（Atlas），因為接下來賴清德的各項決定不只會影響國際局勢走向，更會牽動亞洲未來的民主發展。

負責撰寫此文的洪博培曾任前美國猶他州長與共和黨總統參選人，在前總統歐巴馬執政期間曾擔任美國駐中大使，在川普執政期間則任美國駐俄羅斯大使，也擔任過美國駐新加坡大使和美國貿易副代表，曾在台灣生活和工作，精通中文也曾與前總統馬英九會晤過。

《時代》全球百大影響人物榜中，「領導者」（Leaders）類別除了賴清德以外，還有俄羅斯反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉亞（Yulia Navalnaya）、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、中國國務院總理李強、中情局局長伯恩斯和波蘭及義大利總理等人，而輝達（Nvidia）公司執行長、台裔創業家黃仁勳（Jensen Huang）則上榜創新者（INNOVATORS）類別。

台灣地震牽動全球半導體供應鏈！外媒估「3科技產品」恐因而漲價

花10年趕超！韓研究：台百大企業市值勝韓企　台積電、三星成關鍵

美中軍方重啟通話！美防長重申一中政策　強調台海和平重要性

不只台積電！美國宣布補貼三星電子64億美元　擴建晶片生產設施

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生