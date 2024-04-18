美中針鋒相對！不只啟動301調查　拜登還揚言對中國鋼鋁課3倍關稅

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隨後，美國貿易代表署（USTR）便於17日宣布，將對中國海運、物流和造船業，展開美國貿易法（U.S. Trade Act）第301條款調查，以回應美國5個工會近期的請願。
對此，中國商務部的聲明則反駁，認為美方申請書中「充斥大量不實指責」，將「正常貿易投資活動」曲解為損害美國家安全和企業利益，還把自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護，在多年前就已失去競爭優勢，美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方採取所謂「非市場做法」，但中國產業的發展是企業技術創新、積極參與市場競爭的結果，所以美方的說法根本站不住腳。
中國商務部發言人並指稱，美國上屆政府啟動對中國301調查並對中加徵關稅，已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，現在又出於國內政治需要，發起新的301調查，只是一錯再錯，敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到「以規則為基礎」的多邊貿易體制，中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。
美國總統拜登（Joe Biden）17日到訪賓州，於鋼鐵生產重鎮匹茲堡（Pittsburgh）參觀美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部時批評，中國透過「作弊」來壓低鋼鐵價格，根本不是在競爭，而且政府的補貼也讓中國企業無須擔心獲利問題，得以將產品用不公平的低廉價格傾銷到全球，並對美國造成損害。
拜登並提到，美國貿易代表戴琪正在調查中國政府，於鋼鋁領域的反競爭貿易行為，如果確定這種情況正在發生，建議戴琪將相關產品關稅稅率提高至25%，目前這2種金屬產品的關稅稅率均為7.5%。
有分析認為，隨著2024總統大選越來越接近，拜登和競選對手川普（Donald Trump），都逐漸加快在關鍵搖擺州的競選步伐，並爭奪關鍵藍領選民支持，方法之一就是承諾將重振美國本土製造業。