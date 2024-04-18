習近平穿10公分高底鞋見馬英九？矢板明夫斥：獨裁為顯高太不入流

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矢板明夫只出，順手查了2015年在新加坡舉行馬習會時的照片。發現當時兩個人的身高差不多。難道習近平在年近70的這幾年，身高又長了10公分？這當然是不可能的事情。所以，可以合理解釋的原因就是，習近平在見馬英九之前，偷偷穿上了一雙高10公分左右的高底鞋。
矢板明夫解釋，在獨裁國家，領導人為突出自己「高大偉岸」的形象，偷偷穿上高底鞋，是常有的事情。至今讓人津津樂道的，是2018年6月，朝鮮勞動黨的金正恩總書記在新加坡和美國總統川普會面的一幕。據公開資料，川普身高大約190公分；而金正恩大概是170公分左右。但是，當金正恩步入會場的時候，全世界都吃了一驚。因為大家看到，金正恩僅比川普矮了一點點而已。兩個人怎麼看都不像有20公分的身高差。
不過，全世界媒體的攝影師們都發現，金正恩走路的姿勢，不是十分自然。就好像女性穿了一雙不合腳的高跟鞋一樣。後來有人根據照片和影片分析，說金正恩當天穿了一雙大約14公分的高底鞋。
矢板明夫說，在民主國家，是不可能有這種操作的。即使在獨裁國家，如果是有自信的領導人，也不會這麼做。比如說鄧小平，身高大約在150公分左右。但是，他會見外國客人的時候，從來不見他在意過自己的身高。照樣揮灑自如。
他說，習近平想要顯得比馬英九高大，是出於自卑感，怕氣勢壓不過馬嗎？非要穿一雙高底鞋才肯出來。不得不說，習近平做為政治人物，太不入流了。