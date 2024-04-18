台股開盤跌113點、來到20099點　台積電跌9元、法說會前失守800元

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股走勢疲弱，今日召開法說會的台積電下跌9元，來到795元，失守800元關卡；鴻海下跌1.5元，來到145元；聯發科下跌5元，來到1045元。
不過開盤還是有族群抗跌，鋼鐵人回歸，海光開盤亮燈漲停，威致、中鴻上漲逾7％，新鋼上漲逾6％，大成鋼上漲逾5%，燁興、燁輝上漲逾4％。
重電以及電線電纜股也持續走高，合機亮燈漲停，大亞開盤上漲逾9%，華榮上漲逾7%，大同、華新上漲逾3%。
美國股市昨日依舊受到中東地緣政治影響、以及聯準會可能會延後降息的預期，因此明顯有壓，再加上，美國企業現在正值財報季，因此投資人格外關注財報表現，ASML財報表現低於市場預期，因此導致半導體股受挫，拖累美股四大指數昨日全數收黑，道瓊指數下跌45.66點或0.12%，收37753.31點，過去13個交易日中第11次收低；那斯達克指數下跌181.88點或1.15%，收15683.37點，連續第四個交易日下滑；標普500指數下跌29.2點，或0.58%，收5022.21點，連續第四個交易日走低，是四個多月來最長的一次；費城半導體指數下跌153.22點或3.25%，收4567.31點。
科技五大天王幾乎全黑。Meta下跌1.12%；蘋果下跌0.81%；Alphabet逆勢上漲0.69%；微軟下跌0.66%；亞馬遜下跌1.11%。此外，由於ASML財報低於預期，股價大跌逾7%，拖累半導體股重挫，AMD重挫5.78%；美光大跌4.47%；博通下跌3.49%；高通跌2.53%；輝達下跌3.87%；應用材料下跌4.58%；德儀下跌1.13%。
台股ADR全數收低。台積電ADR下跌0.55%；日月光ADR下跌1.49%；聯電ADR下跌0.91%；中華電信ADR下跌0.45%。