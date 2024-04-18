余天不戰了！民進黨2026前哨戰允世代傳承挺年輕人 蘇巧慧致謝
民進黨全台黨部本周開始主委改選，其中，新北市黨部主委被視為是2026新北市長的前哨戰。傳有意角逐2026新北市長的熱門人選立委蘇巧慧、前立委余天均於第一天就領表登記，但余天昨（17）宣布「不選了」。對此，蘇巧慧致謝，余天這一生對台灣民主的付出和貢獻，也感謝他對於後輩的照顧和提攜。
記者陳宜加／台北報導
新北市黨部主委一局，被視為2026年新北市長初選前哨戰，引發高度關注。余天上周日表態投入選舉，強調會沒有私心地為民進黨提名的市長、議員候選人抬轎，力拚2026年贏回新北，同日蘇巧慧也表態登記，主打黨務年輕化。
然而，余天昨發布聲明表示，「經過幾天的長考，並與家人溝通後，天ㄟ要跟大家說聲抱歉：我將不會參選民進黨新北市黨部主委」。余天說明，「從基層做到至今，我無所求。為了民進黨，為了台灣的未來，以及對新北未來發展的看法，我發現新時代年輕人非常有想法，也很有熱情與執行力的好青年，傳承下一代讓年輕人來承擔，是到了該世代交替的時候了。」
對此，蘇巧慧昨晚於臉書發文表示，「余天大哥剛剛發文，宣布退出本屆新北市黨部主委選舉，要感謝余天大哥這一生對台灣民主的付出和貢獻，也感謝他對於後輩的照顧和提攜，自己會為民進黨、為台灣全力以赴，在新北市爭取最大的支持。」