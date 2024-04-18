對以色列、烏克蘭「大小心」？美國反駁： 2者關係不同
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）去年10月爆發衝突以來，中東局勢持續吸引全球目光，也讓仍與俄羅斯對戰的烏克蘭擔心，會分散自己能獲得的軍援。而在伊朗上週末對以色列的大規模空襲中，靠著以色列本身的鐵穹系統與美英法等盟友相助，據悉攔截率高達99%，幾乎沒有造成實質損害。對此烏克蘭也表示，希望西方諸國也能像對待以色列一般給予協助，不要厚此薄彼。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受美媒採訪時，質疑以色列跟烏克蘭一樣都不是北約成員，卻能得到北約國家聯手防衛，反觀對烏克蘭的軍事援助案卻頻頻卡關，感嘆在國際現實下，烏克蘭恐成為被犧牲的那一方，若西方能對烏克蘭也展現保衛以色列那樣的團結，烏克蘭就不會孤立無援。
對此，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）16日回應，坦言美國與以色列、烏克蘭的關係不同，就安全夥伴關係而言，美國與以色列的合作已達數十年之久，以色列也是美國的主要非北約（NATO）盟邦，而直到俄烏戰爭於前年2月底爆發前，美國與烏克蘭之間都不存在類似協議。
米勒並提醒，美國在俄烏開戰後，一直都有提供烏克蘭自衛所需的軍備，包括愛國者防空系統等，協助烏克蘭抵擋一波波來自俄軍的攻勢，美國也已清楚表明，不會與俄國發生直接武裝衝突，因為美國不希望第三次世界大戰爆發。
米勒也呼籲，希望美國國會能盡快通過追加援烏的預算，讓美國能提供烏克蘭更多迫切需要的武器與裝備。