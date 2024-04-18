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4家星級飯店週年慶！慕軒近3萬客房直接送　身分證8個8免費住福容

▲全台有4家飯店最近迎來周年慶，紛紛推出超殺優惠，像是慕軒飯店歡慶開幕10周年，推出尋找姓名中有「慕軒」二字且生日為4月17日，能免費入住原價2萬8,000元的慕軒客房。（圖／慕軒飯店提供）
▲全台有4家飯店最近迎來周年慶，紛紛推出超殺優惠，像是慕軒飯店歡慶開幕10周年，推出尋找姓名中有「慕軒」二字且生日為4月17日，能免費入住原價2萬8,000元的慕軒客房。（圖／慕軒飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

最近有多家星級飯店正巧都逢周年慶，推出各式優惠，像是國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店歡慶開幕10周年，推出尋找姓名中有「慕軒」二字且生日與慕軒飯店同為4月17日的民眾，能免費入住慕軒客房一晚(原價2萬8,000元)。位於東北角的福容大飯店福隆也迎來周年慶，只要身分證上的出生年月日與身分證字號加起來總共有8個8，即可免費入住福容大飯店福隆海景和洋套房乙晚。御盟集團旗下的高雄晶英國際行館，則是只要五月生日壽星，於5月1日至6月30日享入住指定房型72折優惠；與御盟集團同樣5月25日生日之壽星，即日起預定專案享週年慶期間入住最超值6折優惠。

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📍慕軒飯店
喜迎開幕 10 周年，慕軒飯店即日起至 5 月 31 日止，推出「10 光荏苒 一慕前行」系列住房專案。優惠包含好名好日免費住」活動，凡姓名中含「慕軒」且生日為 4 月 17 日者，則可免費入住慕軒客房一晚（原價新台幣 28,000 元），並加贈生日蛋糕一份。而「連住兩日優惠」住房方案則提供連續入住兩晚的旅客，於第二晚可享半價優惠；此外，「連住兩日優惠」方案更推出兩大加碼好康，若生日或結婚紀念日為 4月17日，還可於平日（周日至周四）免費升等房型（最高至慕軒客房）；若為預訂慕軒客房之旅客，可於平日延遲退房時間至下午三點。「紀念日奢華過」住房專案則提供結婚超過十周年（包括十年）、生日或結婚登記日為4月17日之旅客，可以新台幣13,888元之優惠價格入住限量的天際套房（原價新台幣 90,000元）！

餐飲方面即日起至4月30日也推出多項限定優惠，包括 4 月壽星享餐飲消費享 85 折、館內餐飲消費滿新台幣 4,170 元即可獲得抽獎機會，有機會抽中單人早餐券、房型升等券、雙人 Happy Hour 樂享券、餐飲抵用券等好禮；此外，紅酒、白酒、威士忌等指定酒水享買一送一。

▲慕軒飯店成立於2014年4月17日，是國泰飯店觀光事業旗下的精品飯店品牌。（圖／慕軒飯店提供）
▲慕軒飯店成立於2014年4月17日，是國泰飯店觀光事業旗下的精品飯店品牌。（圖／慕軒飯店提供）

📍高雄晶英國際行館
御盟集團創立27年，集團旗下共有15個品牌，覆蓋旅宿、餐飲和當代藝術領域。其中以晶英國際行館設計屢獲國際大獎肯定，嚴謹細緻的服務和出色的住宿體驗更吸引了無數遊客。晶英國際行館為歡慶御盟27週年推出「御盟27｜五月壽星限定住房專案」，與御盟集團同樣在五月生日的壽星，於5月1日至6月30日享入住指定房型72折優惠；與御盟集團同日（5月25日）慶生之壽星，即日起預定專案享週年慶期間入住最超值6折優惠。以雙人入住御質行驛（高樓層套房）為例，6折優惠下每人只要3,200元不到，即可享受晶英國際行館內通常要價破萬元（雙人房）的頂奢住宿體驗。

對於不是5月生日的消費者，晶英國際行館也推出預定「限量指定日專案」，於指定日期入住，雙人入住18坪御典侶驛/雙驛市景房型，內含兩客雲垂樓精緻餐點與特調，專案售價6,500元。搭配高鐵飯店聯票，旅客訂房加購高鐵標準車廂車票最低7折起。

餐飲也有優惠，Ukai-tei Kaohsiung祭出「滿五千送三百」的優惠，5月1日至6月30日於Ukai西餐、懷石、鐵板燒消費滿5,000元即贈300元抵用券，滿10,000元贈600元，依此類推。入住晶英國際行館之房客用餐再享平日九折優惠。

▲5月25日壽星預定高雄晶英國際行館「御盟27｜五月壽星限定住房專案」，享6折優惠。（圖／高雄晶英提供）
▲5月25日壽星預定高雄晶英國際行館「御盟27｜五月壽星限定住房專案」，享6折優惠。（圖／高雄晶英提供）
📍新竹豐邑喜來登
慶祝「14週年慶」，新竹豐邑喜來登大飯店聯手豐邑旗下姊妹飯店，包含台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅，即日起至4月30日推出優惠。住宿方面，由豐邑旗下姊妹飯店共同推出每張2,500元的「豐邑集團聯合住宿券」，可用於5月2日至10月31日期間，平日可憑一張住宿券可入住台中Moxy酒店或逢甲商旅住宿一晚，兩張能入住新竹豐邑喜來登。若是週五、週六則入住「逢甲商旅」或「台中Moxy」加價300～1,000元；若是週六入住「新竹喜來登」需加價1,500元。

也有優惠餐券，「盛宴自助餐廳平日下午茶券」，配合週年慶75折優惠，每張650元，還有「1200餐飲通行券」每張1,000元及「2500餐飲通行券」每張2,000元，可至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「大廳酒吧」抵用價值1200或2500元內用消費，等同低至8折起的折扣回饋；位於台中南屯區的台中豐邑Moxy酒店也推出周日早午餐抵用券，民眾可於周日早晨於18樓以83折優惠享用早午餐。

▲新竹豐邑喜來登飯店週年慶，聯手旗下姊妹飯店包含台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅，即日起至4月30日將有平日2500元就能入住一晚的超低價優惠。（圖／新竹豐邑喜來登提供）
▲新竹豐邑喜來登飯店週年慶，聯手旗下姊妹飯店包含台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅，即日起至4月30日將有平日2500元就能入住一晚的超低價優惠。（圖／新竹豐邑喜來登提供）
📍福容大飯店福隆
迎接週年慶的飯店還有位於東北角的福容大飯店福隆，即日起至4月30日，推出8周年慶系列好康活動要送給全台旅客，今年與人稱伴手禮界的LV【六月初一.8結蛋捲】聯名合作，入住周年慶「8結你的心」一泊二食住房只要6888元，能在獲得限量聯名蛋捲禮盒。

另外還推出身份證對對碰活動，只要身分證上的出生年月日與身分證字號加起來總共有8個8，即可免費入住福容大飯店福隆海景和洋套房乙晚，數量有限，送完為止。

▲福容福隆推出週年慶活動，民眾只要身分證上的出生年月日與身分證字號加起來總共有8個8，即可免費入住福容大飯店福隆海景和洋套房乙晚。（圖／福容福隆提供）
▲福容福隆推出週年慶活動，民眾只要身分證上的出生年月日與身分證字號加起來總共有8個8，即可免費入住福容大飯店福隆海景和洋套房乙晚。（圖／福容福隆提供）
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