賺AI科技與高息財！00946於4/22開募、月月配讓投資這樣靈活配置

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相較市場上已有的科技高息ETF，00946在成份股挑選上，不僅承襲了00919的精準高息策略，從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，力求息高，以00946追蹤指數近5年平均股利率來看，接近9.9%，更勝加權指數與電子指數。此外，00946的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧科技股股價成長性與填息能力。
另外，因外資在三大法人中屬較長期的投資者，對投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，故00946也首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。
而00946追蹤指數前十大成分股有聯發科10%、瑞昱10%、聯詠9.95%、日月光9.11%、聯電8.14%、鴻海7.71%、世界3.24%、力成3.18%、漢唐2.7%、瑞儀2.67%。含括了長期受外資關注、在當今全球AI趨勢中扮演要角，且AI相關業務營收占比持續提升的聯發科、日月光投控、鴻海等等，讓投資人布局AI科技不需捨近求遠，透過00946便能掌握成長趨勢，並同步享有股息收入。
另外，00946採月月配，可協助投資人創造每月穩定現金流，更重要的是，對存股族來說，月月配設計還能降低被課徵二代健保補充保費機會。此外，隨著月月配ETF越來越多，法人指出，投資人也可透過00946搭配其他產品來自組雙周配或周周配。
舉例來說，00946與同樣由群益投信發行的00937B群益ESG投等債20+可組成股債雙周配，能進一步兼顧股債配置。發行價格方面，00946的發行價為10元，所以1萬元便能入手一張，對於年輕小資族來說，投資門檻相對低，更容易以小額資金展開投資第一步，也有助輕鬆養成長期投資紀律。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。