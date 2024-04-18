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股價兩樣情！傳中信金想併購　京城銀一度跌快6%

▲市場傳出中信金想併京城銀行，兩家公司股價今（18）日呈現兩樣情，中信金漲逾1%，京城銀一度跌逾5%。（圖／NOWnews資料照）
▲市場傳出中信金想併京城銀行，兩家公司股價今（18）日呈現兩樣情，中信金漲逾1%，京城銀一度跌逾5%。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

市場傳出中信金控想要併購京城銀行，目前就看京城銀是否接受收購價格，也引發市場高度關注。不過，對此，中信金控及京城銀都表示，對個案無法評論。而2家公司股價今（18）日也呈現兩樣情，中信金盤中漲逾1%，京城銀一度重挫逾5%，目前仍跌逾1%。

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目前市場傳出的消息是，京城銀董事長戴誠志因年齡大，京城集團下一代接班意願不高，因此，才有洽談併購傳出。京城銀今年3月自結稅前損益7.97億元，稅前每股盈餘（EPS）0.72元，累計前3月稅前獲利22.97億元、EPS為2.07元，今年也通過每股配發3元現金股利。

京城銀目前資產規模約3800億元，存款規模2500億元，淨值水準約500億元，算是優質銀行股，市場認為，如果中信金可以娶到京城銀，可望進一步壯大旗下中信銀行的規模與體質。不過，市場揣測中信金出價約在500億至530億元之間，與京城銀目前市值超過600億元有差距，也成為此併購案能否成局的關鍵。

在併購案傳聞出來後，京城銀表示，公司一向不評論市場傳聞，今日將發布重大訊息。中信金也說，公司針對市場個案傳聞，一概不予評論。不過，中信金與京城銀今日早盤股價呈現兩樣情，中信金一度漲逾1%，來到31.9元，京城銀則一度重挫逾5%，下探52.2元，目前在54.5元，跌幅1.8%。

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