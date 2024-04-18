周海媚長眠地曝光！家人曝「她很喜歡這裡」 帳號永久留存緬懷
有「最美周芷若」封號的香港女星周海媚，去年底因心臟病猝逝，享年57歲，令影迷相當心痛，由於她長年居住北京，還養了許多寵物相伴，家人卻都住在香港，為了幫她找適合的長眠地，經過多方考量，公布她的「新家」位於北京昌平區天壽陵園的如意區（名人大道），周媽媽認為她喜歡北京，這裡也有眾多粉絲掛念她，決定讓周海媚長眠於北京。至於她價值上億元的豪宅，因為無人管理維持困難，已經委託出售。
記者江芷稜／綜合報導
周海媚病逝4個月，工作室今（18）日宣布她的「新家」所在地，透露選擇北京的原因，「一家人在香港和北京找了很多地方，覺得現在這個新家很合適，是母親最喜歡的，也方便多方人士祭拜。海媚很喜歡北京，她從36歲就開始在北京生活、工作，21年」。
周海媚過世後4億多元台幣遺產留給媽媽繼承，先前，她心愛的寵物們都已找到新主人，其中愛犬「周墩墩」是被一名中國女星李勤勤收養，讓粉絲不再掛心，至於她生前精心布置的上億元豪宅，則委由北京地產仲介商銷售，希望盡快賣出，因為周家人都住在香港，經濟狀況雖無虞，但北京豪宅的管理維護費用很高，考量後認為無法負擔決定賣出。
工作室表示，儘管周海媚病逝，為了感謝大家喜愛，她的所有社交平台帳號，包括寵物帳號都會保留，供大家瀏覽懷念，並感謝外界的關懷，「我們再次衷心感謝在海媚生前及身後給予關懷和幫助的親朋好友及工作團隊，你們的溫暖伴隨我們走過了這段艱難且哀傷的時光。永遠感恩！」網友們對此決定感到欣慰，希望有機會能去祭拜，影迷感嘆：「心突然痛了一下，不想面對的現實又必須面對了」。
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