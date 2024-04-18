徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡！苦苓列6點酸：老公情何以堪？夫妻非常人

喬裝抓菸品違規販售！最新統計出爐　29%業者沒問身份直接賣

▲消基會進行喬裝測試、發現29%的業者沒有查驗疑似未成年顧客的證件就直接販售菸品。（示意圖／Shutterstock）
▲消基會進行喬裝測試、發現29%的業者沒有查驗疑似未成年顧客的證件就直接販售菸品。（示意圖／Shutterstock）

記者林志怡／台北報導

菸害防制法修法上路超過1年、禁菸年齡已上修為20歲，衛福部國健署委託消基會進行喬裝測試，了解業者面對身穿制服的、疑似未滿20歲的購菸者，是否落實年齡詢問與確認、或是直接拒賣，經調查747間菸品販售場所，發現仍有29%的業者沒有查驗證件就直接販售菸品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）秘書長林哲寧表示，面對疑似未成年的購菸者，店家應該落實「詢問年齡」、「要求出示證件」、「告知法令」3個確認步驟，以避免未成年人違法取得菸品。

但林哲寧也提到，除了傳統紙菸之外，網購電子煙現在對於青少年來說，就像在買彩虹糖一樣簡單，對其健康的影響也同樣嚴重，台少盟因此長期關心青少年是否因為壓力過大、才需要通過抽菸來紓解。

消基會秘書長李雅萍進一步指出，這次喬裝測試雇用年滿20歲的工讀生、身著高中制服，前往連鎖便利商店（206家）、檳榔攤（146家）、連鎖超市或大賣場（162家）、一般商店（233家），總計747家，詢問並嘗試購買菸品，接著紀錄店員的反應，是否落實前述3項確認步驟、或是直接拒絕販售。

李雅萍說，這次調查中，檳榔攤的不合格率較高、達到43.2%，可能與其多為獨立商店、沒有大企業統一管理有關，建議地方衛生局協助加強宣導；一般商店的不合格率也達到32.6%，高於全體不合格率平均值29.4%。

此外，李雅萍提到，2023年的連鎖便利商店不合格率為22.8%、較2022年稍有提高，不確定是否與新制上路、尚未完全推廣有關，建議四大超商加強員工訓練，提醒基層人員多留意販售菸品的部分；連鎖超市或大賣場的不合格率則是19.1%，是4種商店類型中最低的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

社工智慧決策平台啟動！年省12萬小時評估時間　助風險案件預警

傳藍營大咖是家暴慣犯！羞辱、辱罵妻兒　自保求助先做3件事

藍營大咖家暴傳未開案！孩子恐長期成目睹兒　衛福部說明介入關鍵

這次的藥不一樣！原廠藥vs.學名藥真的有差？領藥快問「這件事」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生