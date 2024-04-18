喬裝抓菸品違規販售！最新統計出爐　29%業者沒問身份直接賣

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但林哲寧也提到，除了傳統紙菸之外，網購電子煙現在對於青少年來說，就像在買彩虹糖一樣簡單，對其健康的影響也同樣嚴重，台少盟因此長期關心青少年是否因為壓力過大、才需要通過抽菸來紓解。
消基會秘書長李雅萍進一步指出，這次喬裝測試雇用年滿20歲的工讀生、身著高中制服，前往連鎖便利商店（206家）、檳榔攤（146家）、連鎖超市或大賣場（162家）、一般商店（233家），總計747家，詢問並嘗試購買菸品，接著紀錄店員的反應，是否落實前述3項確認步驟、或是直接拒絕販售。
李雅萍說，這次調查中，檳榔攤的不合格率較高、達到43.2%，可能與其多為獨立商店、沒有大企業統一管理有關，建議地方衛生局協助加強宣導；一般商店的不合格率也達到32.6%，高於全體不合格率平均值29.4%。
此外，李雅萍提到，2023年的連鎖便利商店不合格率為22.8%、較2022年稍有提高，不確定是否與新制上路、尚未完全推廣有關，建議四大超商加強員工訓練，提醒基層人員多留意販售菸品的部分；連鎖超市或大賣場的不合格率則是19.1%，是4種商店類型中最低的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！