一粒4年情斷哭整夜！昔甜蜜約會照遭挖 前男友帥氣正面曝光
台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」成員一粒（趙宜莉）長相甜美，撞臉「圍棋女神」黑嘉嘉，因大跳葉保弟應援曲展現青春活力爆紅，成為新一代啦啦隊女神。日前一粒才自爆，過去曾和大學學長交往4年，目前單身中，也有網友挖出她和前男友的約會照，兩人十分登對。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，一粒受訪時坦承單身，上一段戀情是和大學學長交往4年，當時兩人從輔仁大學畢業一起在台北發展，但一粒看到啦啦隊徵選決定回到高雄，男友卻不太支持，之後一粒開始忙於培訓期，兩人更是健行漸遠，遠距離戀愛讓很多問題浮現，一粒只能無奈提分手，直言自己哭了一個晚上，但現在已經恢復心情，認真專注在工作上。
一粒也透露對理想對象的標準，直言外表其實就看感覺，但希望對方的個性幽默好相處，和前男友交往時也幾乎沒有吵過架。事實上，3月底PTT上就有一篇貼文以「慟！一粒有男友」為題，透露自己發現一粒已經有男友了，「仔細看推文，會發現很多爆點」，並曬出一粒的IG貼文截圖。
只見照片中，158公分的一粒站在高挑帥氣的男子旁邊，男子一身黑，對著鏡子自拍，一粒穿著碎花洋裝和外套，在男子身邊顯得特別嬌小可愛，儘管兩人都戴著口罩，仍無法掩蓋他們的高顏值，看起來郎才女貌，一粒也在台中歌劇院打卡，並在內文寫道：「台中夠夠夠！」可惜這段感情已成過去式。
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