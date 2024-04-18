他曝竹科工程師慘況！過來人曝重考讀這系「薪水、生活品質更優」

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原PO提到，還有科技業工時也蠻長的，若選在竹科工作的話，假日能去放鬆的休閒景點也不多，很快就覺得無聊膩了。
原PO表示，「工時長，能放鬆娛樂的地方可能也比別人少，薪水高的部分也被高物價房價吃掉了，其實當竹科工程師，是不是也沒大家想的這麼好？」他認為，自己也不會後悔當年的選擇，但覺得竹科工程師跟大眾的吹捧有一段落差，沒有值得到需要一窩蜂擠過來。
貼文一出引起網友熱議，有台大畢業生點出，「自己從學生時期就沒聽過有同學在吹捧當竹科工程師很好，大學同學幾乎是排名後面才會在新竹，有選擇的不是在美國、就是在台北」。
也有網友分享可以考慮重考、轉讀醫學系，「對，所以我重考了，現在在診所上班，雖然目前收入只比在M的同學高一點點，且要熬過住院醫師階段真的很累，但相對工時還蠻愜意的，等退休回鄉下老家開間診所，養老加減看病人」。
「重考+1，工程師工時就真的長啊，竹科薪水高但生命都要花在工作上，當初想了想就覺得有點不想繼續，但也不想出國，只好重考讀醫學系」、「薪資當然比不上景氣正常的頂大電資，但生活品質跟社會地位無價，個人實在難以接受中年失業的風險，一輩子的努力直接沒了」。
一名重考讀牙醫系的網友指出，醫療產業薪水沒什麼上限，地板又不差，「科技業應該也有這樣的等級，只是就平均上還是醫牙比較好，因為裡面每個人最後都碰得到高薪，但科技業就不一定」。
但也有人認為工程師已經算不錯的工作了，「門檻比醫牙低，薪水PR值也不錯」、「家裡沒資源的，當工程師是不錯的選擇，一袋行李租個套房，肝個幾年存點本金」、「其實工程師還是有很多選擇的，看自己怎麼努力吧」、「竹科工程師門檻那麼低，薪水可以逼近還沒開診所的醫生，根據市場機制來說，就不可能完全沒有缺點啊，不然醫學系的人那麼累、考滿級分、重考那麼多年，在忙什麼」。