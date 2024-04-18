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他曝竹科工程師慘況！過來人曝重考讀這系「薪水、生活品質更優」

▲一名網友PO文指出，當竹科工程師沒有想像中的好，過來人點名重考轉讀醫，薪水、生活品質更優。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友PO文指出，當竹科工程師沒有想像中的好，過來人點名重考轉讀醫，薪水、生活品質更優。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

竹科工程師薪資優渥，成為不少人嚮往的工作，但近日卻有網友認為「竹科工程師沒想像中好」，並列出工時長、生活品質不佳等幾項缺點，認為竹科工程師跟眾人的吹捧有一段落差，「不值得一窩蜂擠過來」。該文一出引起網友熱議，有過來人指出，重考轉讀醫學系，醫師收入不錯、生活品質佳、社會地位無價。

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一名網友在Dcard以「有人覺得當竹科工程師沒想像中好嗎？」為題發文，認為在科技業若沒有升到主管職，特別容易中年失業，也容易受景氣影響，而且工作地點受限在特定幾個科學園區，或許薪水相較大部分行業不錯，但所居住的地方通常也是一堆工程師，一群高薪者群聚的地方，就會出現物價、房價（租）飆漲等狀況，得用更高的價格，買到相同品質的東西，一加一減，就不見得賺比較多。

原PO提到，還有科技業工時也蠻長的，若選在竹科工作的話，假日能去放鬆的休閒景點也不多，很快就覺得無聊膩了。

原PO表示，「工時長，能放鬆娛樂的地方可能也比別人少，薪水高的部分也被高物價房價吃掉了，其實當竹科工程師，是不是也沒大家想的這麼好？」他認為，自己也不會後悔當年的選擇，但覺得竹科工程師跟大眾的吹捧有一段落差，沒有值得到需要一窩蜂擠過來。

貼文一出引起網友熱議，有台大畢業生點出，「自己從學生時期就沒聽過有同學在吹捧當竹科工程師很好，大學同學幾乎是排名後面才會在新竹，有選擇的不是在美國、就是在台北」。

也有網友分享可以考慮重考、轉讀醫學系，「對，所以我重考了，現在在診所上班，雖然目前收入只比在M的同學高一點點，且要熬過住院醫師階段真的很累，但相對工時還蠻愜意的，等退休回鄉下老家開間診所，養老加減看病人」。

「重考+1，工程師工時就真的長啊，竹科薪水高但生命都要花在工作上，當初想了想就覺得有點不想繼續，但也不想出國，只好重考讀醫學系」、「薪資當然比不上景氣正常的頂大電資，但生活品質跟社會地位無價，個人實在難以接受中年失業的風險，一輩子的努力直接沒了」。

一名重考讀牙醫系的網友指出，醫療產業薪水沒什麼上限，地板又不差，「科技業應該也有這樣的等級，只是就平均上還是醫牙比較好，因為裡面每個人最後都碰得到高薪，但科技業就不一定」。

但也有人認為工程師已經算不錯的工作了，「門檻比醫牙低，薪水PR值也不錯」、「家裡沒資源的，當工程師是不錯的選擇，一袋行李租個套房，肝個幾年存點本金」、「其實工程師還是有很多選擇的，看自己怎麼努力吧」、「竹科工程師門檻那麼低，薪水可以逼近還沒開診所的醫生，根據市場機制來說，就不可能完全沒有缺點啊，不然醫學系的人那麼累、考滿級分、重考那麼多年，在忙什麼」。

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