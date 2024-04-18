Insta360 X4新款全景相機　螢幕、電池都加大還支援8K 30fps拍攝

我是廣告 請繼續往下閱讀
X4感光元件和上一代相同，皆為1/2吋感光元件，最高可支援8K 30fps的全影片拍攝，方便在後期編輯進行裁切調整，而不犧牲畫質，還有5.7K 60fps高影格率模式，非常適合快節奏的動作場景。傳輸速度提升58%，過去傳輸 10GB 檔案需約9分鐘，現在只需約5.7分鐘。
🟡單鏡頭模式
除了是全景相機，還能成為平面運動攝影機，只需開啟任意一側單鏡頭，秒變傳統運動相機。X4可拍攝最高4K 60fps的超清廣角影片， 或者4K 30fps 170° 的極廣角畫面，等於擁有一台廣角運動相機。
🟡功能多元
跟拍模式再升級，可拍攝 4K 30fps 或 2.7K 120fps 廣角影片，同時支援隱形自拍桿效果。在 360°全景模式下，搭配隱形自拍桿(需另購)可透過演算法在畫面中隱形，運動中也能實現攝影師跟拍或低空航拍機跟拍效果，形成第三人稱視角。支援FlowState 防震科技和360度水平校準功能，提高畫面穩定度。還有多樣化的拍攝功能，包含子彈時間、星空縮時、移動縮時、定時拍攝等，支援手勢控制、語音控制2.0，還可和藍牙耳機串連。
🟡螢幕、電池進階
外觀部分，X4使用2.5吋觸控螢幕，比前代X3的2.29吋相比更大。配置可拆卸式保護鏡方便用戶隨時隨地保護魚眼鏡頭。防水等級高達IPX8，可實現裸機10米防水。X4使用新升級的 2290mAh電池，最大續航可達135分鐘，相較X3的81分鐘，能夠提供更持久的拍攝體驗。