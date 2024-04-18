《不夠善良的我們》遭疑「雙薪買房多少才夠」！粉絲見數字掀論戰
台劇《不夠善良的我們》開播以來熱度超高，過於現實的劇情引起不少觀眾心中共鳴，許瑋甯和林依晨互尬演技，更是讓人看了大呼過癮，掀起熱議。劇中林依晨和賀軍翔的精緻住家也受到討論，不少人好奇角色的財力多驚人，對此，《不夠善良的我們》臉書小編直接揭曉答案。
記者吳昕蓓／綜合報導
有網友質疑簡慶芬（林依晨飾）和何瑞之（賀軍翔飾）的溫馨小屋小康家庭很難達到，對此，《不夠善良的我們》臉書小編透露，「慶芬跟瑞之是雙薪家庭」，何瑞之是業務經理，一個月的底薪有8萬，加上業績獎金3萬起跳，就有至少11萬，而簡慶芬因為從以前就沒什麼事業心，40幾歲薪水還是在4萬上下，夫妻倆加起來也有15萬左右。
小編表示，簡慶芬本身的家境不錯，加上很會賴皮的個性和小聰明，幸福的家也是她一手打造，「從牆面的莫蘭迪色系，線條感極強烈的燈飾到慶芬的穿著……都一再顯示著：簡慶芬那跟著流行走跳的風格。」貼文一出，再度引發網友熱烈討論。
有網友直接點破，「慶芬娘家有出錢吧，雙薪家庭一個月150,000 ，要付貸款應該沒問題，但在台北市要買房子，頭期款要湊得出來，應該需要家人幫助吧」，小編也回應：「好強！導演就是這樣設定的！」也有不少網友大讚，「整個劇組+小編都好用心」、「小編有夠會寫」。
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