為優質農產站台 黃偉哲推外銷級鳳梨供新北市學童享用
臺南市政府全方位推動農產行銷不遺餘力，臺南市長黃偉哲今(18)日前往新北市丹鳯國小參加「愛在丹鳯．作伙挺梨」活動，為臺南自家出品的關廟鳯梨站台，新北市政府副秘書長柯慶忠也特別到場向黃偉哲致意，感謝臺南將外銷等級的優質鳯梨帶進新北校園給學童當營養午餐。黃偉哲也加碼預告，臺南芒果即將在六月上市，屆時也將再度北上，與各校一起分享。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市政府全方位推動農產行銷除前往日、韓、新加坡及加拿大等國進行海外拓銷計畫及貿易洽談，更致力深耕國內市場，且明(114)年初即將完工的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全臺首座由地方政府規劃興建的農產品區域冷鏈物流中心，正式營運啟用後，將可延長製品的保鮮期與銷售期，提升農產價值與品質，讓臺南的農產品更有國際市場競爭力。
黃偉哲除感謝校方與新北市政府的媒合，讓臺南鳳梨有機會來到丹鳳國小「以鳳會鳳」。臺南是全國第二大鳳梨產區，這次將最美味鮮甜的外銷等級鳳梨推薦給北部消費者，並以最優惠的價格提供給北部62所學校做為營養午餐食材，讓學生享用到最好的水果，一起挺台灣在地農業。
黃偉哲進一步指出，除了鳳梨鮮果，還有鳳梨乾、鳳梨汁、鳳梨麵、鳳梨吐司等相關製品，歡迎消費者採買品嚐。他也期盼臺南市與新北市，未來有更多互動交流機會。今年恰逢臺南400，除了年初舉辦睽違16年的臺灣燈會，接著還有臺灣設計博覽會、臺灣文創博覽會等陸續登場，歡迎所有好朋友一起來臺南暢遊，欣賞臺南的美。
農業局表示，由臺南行銷至大臺北地區的鳳梨，銷售成果一年比一年更加突破，這也代表臺南鳳梨深獲大臺北地區消費者的喜愛，今(113)年南市府團隊積極佈局，甫開始的鳳梨產季訂單已超過1000公噸，並可望突破3500公噸。除此之外，接續還有芒果、文旦及椪柑等農產品陸續上市，歡迎各地消費者屆時一起來選購，用行動力挺臺灣在地農業。