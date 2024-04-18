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賴清德獲選時代百大人物　涉外人士分析3面向「國家的成就」

▲美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德、輝達執行長黃仁勳都上榜。（圖／翻攝自時代雜誌）
▲美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德、輝達執行長黃仁勳都上榜。（圖／翻攝自時代雜誌）

記者陳佩君／台北報導

總統當選人賴清德獲選為時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物（TIME100 Most Influential People），推薦文章由美國前共和黨總統參選人、前駐中國及駐俄羅斯大使、前猶他州長洪博培（Jon Huntsman）撰寫。對此，涉外人士以台美關係、外交事務及國內政治議題三面向分析，強調「賴清德的入選不只代表個人榮譽，更是整個國家的成就」。

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時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物名單，賴清德被列在領袖類別；介紹專文由洪博執筆，內容提到賴清德是礦工之子，向來重視解決問題與建立信任，也是哈佛大學畢業的公衛專家，確保台灣2300萬人的健康僅為賴清德任務的一部分，他也必須在中國的壓力下，背負維護政府永存的責任。

對此，涉外人士表示指出，賴清德以準總統之姿榮獲肯定入選其中，象徵賴清德將延續總統蔡英文過去8年的國際關注，有能力進而強化台灣的國際合作。

該人士以三個面向分析賴清德入選時代雜誌百大影響力人物的意涵。在台美關係上，該人士指出，洪博培屬於美國政界少數跨越共和黨、民主黨的政治人物，在歐巴馬任內擔任駐中大使，後來也被川普沿用成為駐俄羅斯大使，曾多次訪問台灣，也被視為美國政界的亞洲專家；他提到，洪博培推薦賴清德，並以台灣候任總統作為稱呼，彰顯賴清德在美國政界的支持同樣跨越政黨政治。

在外交事務上，該人士說，選舉期間賴清德承諾選民將帶領台灣走向世界，入選百大影響力人物也彰顯他將能延續蔡英文的國際聲量，讓國際社會持續關注台灣的民主與台海安全。

該人士指出，賴清德選前提出「四大和平支柱行動方案」，受到國內外一致肯定，未來賴清德如何在瞬息萬變的國際局勢中，因應地緣政治持續穩健帶領台灣走向世界，各界至關期待。

最後，在國內政治議題上，涉外人士提到，《時代雜誌》的選擇持續顯示出民進黨與國民黨的核心差異，包括前總統馬英九近日訪中行程以及國民黨立法院總召傅崐萁將率團赴中，這都是國民黨與國際脫節、傾向中國的具體象徵。

涉外人士續指，國民黨前主席江啟臣2021年入選百大影響力人物名單時，《時代雜誌》不忘提及國民黨長期堅持台灣與中國大陸是同一個國家，此一觀點受到北京的歡迎，但對渴望開創自己道路的台灣年輕人卻更加疏遠；相對而言，賴清德的推薦文則強調台灣對亞洲民主的影響。

「賴清德的入選不只代表個人榮譽，更是整個國家的成就！」該人士強調，賴清德以準總統之姿獲選，國際社會期待他將在蔡英文8年執政基礎上開創新局，同時更代表全體人民共同維持區域穩定、走向民主繁榮的努力，受到國際社會的肯定與關注。

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