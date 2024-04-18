網路投資214萬出金需再付64萬 警將計就計甕中捉鱉逮2人
高雄市１名蘇姓女子在網路上投資股票新台幣214萬，正當她準備出金時，卻被告知需要再支付新台幣64萬元的代操作分成，才能順利領錢，轄區員警在接獲報案後將計就計，趁吳姓車手登門之際，甕中捉鱉逮人，另於巷口逮獲吳姓監控手，警訊後將2人依詐欺、洗錢防制法移送法辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局鳳山五甲派出所於113年4月15日接獲蘇姓女子(42歲)報案，稱自己聽信網路上的投資訊息，投資了新台幣214萬，後續卻因客服人員要求須再支付新台幣64萬元的代操作分成，否則無法順利出金，詢問友人才發現自己遭詐騙。
隨即警方前往被害人家中埋伏，不久吳姓車手(30歲)進入準備向被害人收款時，埋伏在一旁的員警隨即將他制伏，並從他身上起出工作證及收款收據，另幾名員警並在面交地點外的巷口，壓制詐騙集團派來監控收款車手的吳姓監控手(19歲)，眼見事跡敗露，只好乖乖束手就擒，表示自己是依詐騙集團指示，前往收款、監控，全案依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署。
鳳山分局呼籲提醒，勿輕易聽信網路上聲稱的高報酬工作。「投資詐騙」是常見的詐騙手法，民眾應更加謹慎，善用合法的投資管道，而非透過朋友或網友來操作，若察覺有異，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。