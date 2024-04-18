桃園連3天停電超崩潰！王美花：無法保證設備不故障 但必定檢討
北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，沒想到16日至18日桃園連續停電5次，光16日就累積3次停電，分別影響大園、中壢青埔地區3762戶；桃園及龜山區約5000戶；藝文特區達7045戶。17日晚間平鎮區一帶共3094戶停電；今日桃園龍潭中正路、中興路、三林里、大平里、民有路等地區，高達萬戶受影響。
記者鄭妤安/台北報導
桃園3天內停電5次，引發全台限電憂慮再起。朝野立委於今日召開的立院經委會上表達關切，民眾黨立委張啓楷於質詢提問「台灣是否有限電危機？大停電是否可能隨時發生？」台電總經理王耀庭表示，這是配電問題，線路總長30幾萬公里，其中某些地方偶爾會有狀況發生。
經濟部長王美花進一步說明表示。相關配電系統由於纜線很長，設備非常多，今早確實夜有雷雨發生，氣候也會影響機組故障，某部分機組的更換，需要經歷更長的修復時間，不過台電都是盡可能快速進行。
張啟楷呼籲，停電太密集，大家感受不好，民眾要的不是「解釋問題」的內閣，而是要「解決」。用電尖峰期夏天要到了，核三廠1號機也將於7月除役，希望部長卸任之前，盡量不要再讓大停電情況發生，王美花則回應，設備故障一定要做到好，雖無法保證設備都不故障，「但一定會來檢討。」