「紅色夜空」超駭人！印尼火山再爆發　驚險影片曝

近期全球天災不斷，除了台灣發生大地震，印尼魯昂火山（Ruang volcano）這幾日爆發數天，印尼國家災害管理局（BNPB）17日將警報等級再提高至2級，而火山周圍出現駭人的紅色夜空，也被當地民眾紀錄，引發社會輿論。
國際中心賴正琳／綜合報導
美國媒體《CBS》報導，印尼國家災害管理局火山活動持續增加，當局將原本3級警報提升至2級，從該單位發布的影片中可見，火山口時不時冒出紅色岩漿和火焰，還有閃電伴隨其中，甚至下起了火山灰雨（volcanic ash rain）。另外，當局也緊急撤離火山附近的村民，已有828人從北蘇拉威西省（North Sulawesi province）經由渡輪到其他地區避難。
除了恐怖的橘紅色岩漿以及詭譎的夜空，「印尼地質災害緩解和評估多平台APP」（MAGMA Indonesia）也表示，近期發生了373次深層火山地震和1起當地構造地震（local tectonic earthquake），最近1次火山噴發發生在當地時間17日凌晨，呼籲居民不要在火山口附近至少4公里處活動。
印尼本身位於環太平洋火山帶，地震和火山運動相當活躍，大約有500多個火山，本次噴發的魯昂火山位於北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado）以北100多公里處，頂峰的海拔達725公尺，當地人說過去幾週發生地震後，火山便開始有準備噴發的現象發生。