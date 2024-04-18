美國會表決軍援案前 烏克蘭再示警：烏戰敗將爆發第3次世界大戰
美國眾議院將於本週六（20日）針對軍事援助法案進行表決，援助烏克蘭、以色列、台灣的法案將分拆成3案個別表決。其中軍援烏克蘭的610億美元能否過關，對於俄烏戰爭很可能帶來關鍵影響。對此，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，如果烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中落敗，恐怕將會爆發第三次世界大戰，敦促美國國會通過已被擱置多時的軍援案。
記者倪浩軒/綜合報導
什米哈爾在華盛頓當地時間週三接受《BBC》的訪問，談到美國軍援法案時，什米哈爾強調「我們昨天就需要這筆錢，不是明天，也不是今天」，藉此突顯軍援已遭擱置多時的急迫性。
什米哈爾警告，假如烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中落敗，全球安全體系將被摧毀，屆時全世界將需要找尋新的安全體系，很多衝突可能會發生，最終將導致第三次世界大戰爆發。
這不是烏克蘭第一次提到第三次世界大戰，去年烏克蘭總統澤倫斯基便提出類似警告，稱俄羅斯若戰勝烏克蘭，可能會繼續入侵波蘭，引發第三次世界大戰。克里姆林宮則稱烏克蘭的說法完全是無稽之談，強調俄羅斯無意攻擊東歐的北約國家。
烏克蘭目前正在戰場上敗退，英國聯合部隊司令部前指揮官巴倫斯（Richard Barrons）曾示警，烏克蘭在今年輸掉戰爭的「風險很大」。烏克蘭極度倚賴美國和西方的武器供應，以與俄羅斯部隊在前線相抗衡。