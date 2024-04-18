培育人才在地發展！謝文斌訪視自動化技術訓練中心

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謝文斌說，高雄高工與德國西門子公司成立「高雄市自動化技術訓練中心」，其中「數位職人培育計畫」採用德國西門子自動化教育合作方案SCE (Siemens Automation Cooperates with Education)，導入德國西門子機電一體化國際認證教學模式SMSCP (Siemens Mechatronic Systems Certificate Program)，打破過去以設備為主的概念，改由未來產業所需人才的職能來規劃。
透過德國西門子培育實習生的教學模式，高市學校、師生共享課程、設備與師資的方式執行，課程結束進行實作認證，並採用甄試流程安排學生至西門子合作的相關企業實習見習，將理論與產業實務結合從做中學習。
高市府教育局長謝文斌表示，高雄市將繼續推動產官學合作，為學子提供更多競爭力的學習機會，藉此留住高雄優秀人才，共同為高雄發展貢獻力量。
高雄高工校長高瑞賢表示，雄工「高雄市自動化技術訓練中心」，112年起與高屏區2所大學，分別為正修科技大學、屏東科技大學、4所伙伴學校中正高工、鳳山商工、屏東高工與內埔農工共同成立高屏區機器人聯盟提升區域專業技能發展，提升區域專業技能發展，預定培育在地學子取得合格產業人才能力鑑定(iPAS)，以及機器人工程師認證，為高雄智慧都市厚值產業科技人材。