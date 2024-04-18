到巴黎玩錢包一定被偷？黃大謙帶「8個錢包」實測　驚人結局曝光

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YouTuber黃大謙日前飛往歐洲的法國巴黎觀光，並發出最新影片「帶八個錢包去巴黎市區逛一圈，回來會剩幾個？」隨後他解釋，為何會想拍這個題材，是因為要飛往巴黎前，每個去過的朋友都提醒他「把錢包收好，錢財不能露白」。
這也讓黃大謙感到好奇「巴黎的治安真的有這麼糟嗎？」決定在身上各處放上8個錢包，裡面擺上一些台灣店家兌換券。之後的兩天，黃大謙就帶著這8個錢包，遊蕩了「巴士底監獄市集」、「凡爾賽宮」、「巴黎鐵塔」、「巴黎市政廳」、「全面啟動拍攝橋梁」、巴黎的迪士尼樂園及河谷鎮，都是觀光客人數眾多的地方，同時也是扒手常出現的景點。
沒想到最終身上8個錢包沒有一個失竊，也讓黃大謙相當驚訝：「巴黎目前的治安，我不敢說跟台灣一樣好，也不敢說大家來這一定不會被搶，但也沒有像大家講得這麼誇張，就是來了一定會被搶」。
小心被扒手盯上！巴黎在地人曝防範重點
雖然黃大謙的錢包實測不如預期，但好友彥儒確有在地鐵上被偷東西，並分享當下情況。彥儒提到，自己當時在下班時間5、6點的地鐵上，要擠上捷運6號線，那時候要擠上車廂，有兩位男子加一對夫妻一上車就站在他的兩側，隨後丈夫男開口「That's my wife」，隨後就把老婆從他面前拉過去，擦身而過時，身上就有不斷被觸碰的感覺，結果到站時夾在手上的包包拉鏈真的被拉開，所幸只是裡面一包面紙已經被偷走。
此外，彥儒當時旁邊還有位巴黎人，一直被其他男子提醒說東西掉了，「可是那個巴黎人看起來很老練，一直揮手不理對方」，但地板上真的有東西，這也是扒手一種策略「丟東西要你撿，趁分心時行竊」。
影片曝光後，也瞬間吸引大批網友關注討論「我在想錢包健在是不是因為彥儒一直站在你身後守護住了」、「丹妮婊姐的建議真的實現拍成影片了」；此外也有在地台灣網友回應：「其實主要是奧運會關係，見警率很高，深夜我就避免外出，尤其晚上艾菲爾鐵塔那邊。住在一區或是二區，相對比較安全，最重要的是穿著，你們不要穿的一副觀光客啦」、「去過法國歐洲～真的不能小看扒手，扒手會付費看展、也會付費住飯店，而且扒手有時候穿著很精緻」。