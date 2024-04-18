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余天退出黨部主委改選　李坤城：尊重李亞萍、應該是蘇巧慧爭取　

▲民進黨立委李坤城表示，黨部主委選舉相對單純化，應該是由蘇巧慧爭取。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.12）
▲民進黨立委李坤城表示，黨部主委選舉相對單純化，應該是由蘇巧慧爭取。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.12）

記者陳佩君／台北報導

正國會前立委余天昨日宣布放棄參選民進黨新北市黨部主委，爭取參選的蘇系立委蘇巧慧則表示，感謝余天這一生對台灣民主的付出和貢獻，而她會證明她是最佳人選。對此，隸屬正國會的民進黨立委李坤城今（18）日表示，黨部主委選舉相對單純化，應該是由蘇巧慧爭取，相信她會爭取所有派系跟黨員支持。

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新北市黨部主委改選，因攸關2026綠營市長選舉，備受外界關注，余天昨日卻宣布，放棄參選民進黨新北市黨部主委。對此，李坤城受訪時表示，余天有意願參選黨部主委，但因其妻子李亞萍有不同意見、這兩天持續溝通後，李亞萍還是蠻堅持，認為余天大哥年紀這麼大，要幫助民進黨或是幫助年輕人，不一定要站在第一線，也可以從旁協助。

李坤城指出，在李亞萍堅持下，還是尊重李亞萍決定，余天昨天才宣布不參選黨部主委。

李坤城提到，余天過去擔任黨部主委，或是立委，都是跨派系輔選，原本希望藉由余天過去輔選經驗，先穩住黨部主委，對2026新北市長選舉有幫助。

李坤城說，余天退選對於大家來講難免遺憾，他為黨付出這麼多，這次願意再出來參選主委，其實是很有機會。

至於黨部主委選舉是否會支持蘇巧慧？李坤城說，相對單純化，應該是由蘇巧慧爭取黨部主委，相信她會爭取所有派系黨員的支持。


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