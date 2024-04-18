鍾欣怡開300萬新車初上路！「分不清油門踩哪邊」 驚悚畫面曝光
藝人鍾欣怡近年跨足電商市場，成了年收入千萬的電商女王，而她昨（17）日剛幸福度過42歲生日，在最新PO文中曬出一段影片，是她坐在新買的300多萬電動車裡頭，正準備要開心的開著新車載老公上路。沒想到，鍾欣怡才開口跟老公問了幾個問題，便馬上被老公趕離駕駛座，其他網友看了也紛紛留言表示，「還好我住台中，沒有機會在路上碰上妳」、「不准妳上路！」。
記者洪生儒／綜合報導
鍾欣怡近日在社群上發文附上影片並寫道，「開車前、我問了一些問題，然後他就不讓我開了...」，從影片中可以看到，鍾欣怡身穿皮夾克，看起來就像是幹練的女車手一般，而她老公孫樂欣也以為她要載自己上路，不料下一秒鍾欣怡突然提出疑問，「電動車的鑰匙要插哪裡？」、「你平常都插哪裡啊？」甚至還問出更驚人的問題，「油門是右邊還是左邊？」讓一旁的老公傻眼直呼，「你駕照是用雞腿換的嗎？」
鍾欣怡則反駁老公說，「沒有！我是靠實力，只是實力會隨著時間變薄」，老公便問她，「所以妳不敢上路？」鍾欣怡則笑回，「有一點！你讓我練習好不好，你就放手讓我去摩擦摩擦摩擦，我可能就進步了耶！」原來是鍾欣怡牽車至今已有三個多月，但她始終還沒開過這台車，才會語出驚人。
而鍾欣怡老公也把她講的金句在影片中重複播放，逗得網友們都笑著留言表示，「開車就是要多練習沒錯，只是這些問題...是有點驚人」、「哈哈哈這麼貴的車，一直摩擦好嗎」、「我聽了也怕怕的」、「好好笑！油門、煞車傻傻分不清清楚」、「不好意思！先不用上路了沒關係」。
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