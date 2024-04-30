保母24小時無法喘息！身心俱疲缺退場機制　民團籲做2件事改善

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靖娟基金會執行長許雅荏對《NOWnews今日新聞》指出，保母原是民間互相協力的機制，後來在政府的推動下逐漸趨於專業化，這樣的過程中有管理不到的地方都是必然的，只是照顧人力的管理機制是否能讓家長放心，需要從「保母的心理狀態上」與「保母的退場機制」兩個面向來看。
許雅荏指出，目前的法規著重於孩子接受照顧的外部環境、保母能帶幾個孩子等，缺乏對於保母實際身體、心理方面的評估作為，如果是托育中心的托育人員，還有管理者與替代人力可以協助，但保母在家中單打獨鬥、難免會遇到低潮或心理狀態不佳的情況，能否及時察覺，也攸關孩子的權益與受照顧品質。
📍退場機制須評估
此外，許雅荏也提到，目前保母命未有明確的退場時間點或條件，但保母的身心隱患都有可能成為照顧品質下滑或其他意外的不定時炸彈，除了研議通過自評、居服中心、縣市政府管理人員的監督外，也可以比照駕照管理，要求一定年齡以上的保母要定期做身理機能或其他狀態評估，通過方可繼續執業。
她強調，這樣的做法是為了幫助保母發現一些自己可能無法覺察的問題，光靠換證與教育訓練機制，仍無法確認保母身體機能是否下降，此類異常可能連保母自己都沒有察覺，因此更仰賴外部評估，但此舉絕非要把保母的執業年齡一刀切，若保母年紀大了、身體狀況卻還相當良好，當然可以繼續收案。
📍建立外部協力、支持措施
針對保母虐童議題，全國教保產業工會理事楊秀彥接受《NOWnews今日新聞》採訪則認為，最大的問題在於政府把托育服務變成管理制度，風險會變得很大，因為這是照顧兒童的工作，不管在情緒、專業、職業倫理上，都很需要被支持，政府除了培訓外，應該還要提供足夠的支持，她知道居托中心和這些保母，有個協力圈機制，但很多都是聯誼性質、在做技術的培訓，而缺乏心理層面、情緒上的支持機制。
楊秀彥提到，再來是個人私心問題，法規明定24小時的個案，保母一次可以收2個，但有的人能力有限，帶不來，卻還是硬要接，但緊急安置的個案，不像一般收托，有家長能帶回家，而是需要24小時、全年無休的照顧，長期累積疲累、照顧情緒，體制又沒有很密集的支持，兒虐事件就會一個個冒出來。
楊秀彥說，即使是一般人帶自己的孩子，都需要有後援、喘息的時候，何況是緊急安置的個案，要是沒有超越常人的愛心，很少會有人願意接，若保母專業知能不足，就很難有同理心，再加上還有其他家務要處理，根本無法喘息，很容易就會累積情緒，這部分是比較現場面、不會被看見的狀況。
針對緊急安置的孩童，楊秀彥認為，政府不是把責任丟給照顧者、社工就沒事了，後續還要做很多陪伴與支持；現在該做的也不是只有輔導，預防才更重要，應檢視有無給接緊急安置24小時的保母，喘息服務與心理支持。
📍居家托育中心任務回歸本業
彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣接受《NOWnews今日新聞》訪問時進一步說明，保母們都知道打小孩是不對的行為，但調查發現很多保母虐兒事件都是照顧者不堪孩子哭鬧、沒能理解或回應，導致情緒失控所致，居家托育中心應在保母因壓力與情緒，導致理智線徹底斷掉前發揮阻卻的效果。
然而，在現行制度下，居家托育中心都是由地方政府以標案委託經營，不只缺乏明確的業務、權責定義，也摻雜了很多地方政府想要推展的業務，導致居托中心負擔了很多不見得是本業的工作，並面臨大量的行政工作，進而佔用大量時間、擠壓更應該優先重視的訪視工作。
📍確保居托中心訪視量能
李庭欣強調，雖然目前居托中心依規定應定期到保母家進行訪視、且一年至少要2到4次，但專業的訪視輔導員除了要有足夠的訓練與知能外，還需要有充足的時間去觀察孩子與保母間的互動，理想至少要有60到90分鐘分鐘才足夠，但現在1:60的人力配置下，每個訪員能在保母家停留的時間頂多40到45分鐘。
此外，李庭欣指出，近期的兒虐事件過後，全日托育的訪視次數可能要提高為6次，再加以前述可能擠壓到訪員時間的非本業業務，訪員可能只能下修每次在保母家停留的時間、讓訪視更流於形式，如果沒有因應的配套，將讓政策背離原本的期待與初衷。
📍家長與保母互相體諒、理解
李庭欣提醒，保母比一般人想像的更辛苦，全日托育又是其中風險相對較高的照顧類型，家長在與保母合作時，務必注意保母的照顧壓力，並在保母表達需要休息時給予協助，平時基金會也會協助引導保母、透過拍照與溝通等方式，讓家長知道孩子被照顧的情況，讓彼此建立信任關係。
尤其是承接收出養孩童的保母，需要24小時、全年無休的照顧，且沒有六日的喘息時間，更需要完備的喘息服務來介入協助。李庭欣強調，地方單位應檢討居托中心的業務安排方式、妥善運用訪視人力，中央則須負起統籌、督導與監理的責任，才能在保母理智線斷裂、徹底走上錯路前把人拉回來。