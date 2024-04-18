傻傻分不清！《鄉民大學問》「韓國魚」突襲立法院　立委秒認錯人

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郭子乾長期模仿韓國瑜也有些心得：「韓國瑜本人非常有個人特色，除了特殊化妝，說話的神情語調，都必須拿捏精準，不然很容易被人誤會成是蘇貞昌，唯一自己無法模仿的是身高，我們兩人差了近10公分。」
不僅在立法院內巧遇不少藍白綠委員，韓國瑜更特地拜訪了王世堅、謝龍介、張啟楷、葉元之委員辦公室，特別是到王世堅辦公室時，韓國魚特別帶了瓶水，送給王世堅，巧妙重現在議事場內，王世堅咳嗽，韓院長請議事人員遞水的畫面。郭子乾也發現王世堅辦公室牆上掛滿了年輕時候的照片，陪同拍攝的助理主持人Chris脫口而出說：「委員頭髮少很多」，王世堅不改一貫幽默回應還順便酸了韓國魚，王世堅說: 「我頭髮真的少很多，不過再怎麼少都比院長多，我就贏你這一點。」
郭子乾這回突襲立法院也意外發現他在政治圈交友廣闊，郭子乾說：「113名立委，我大概認識60位，今天走一遭，自己都覺得跟好多委員都很熟悉，可以一眼就說出對方是從哪個區域選出來，不過也有很多新科委員都不太熟，節目上也沒遇過，像王世堅委員很常見，所以看到他就是非常即興發揮，王世堅委員也很有默契，大家一說一唱很有效果。」
在幾乎無腳本的情況下，完全靠郭子乾的功力即興發揮，巧遇到哪個委員就要接招，郭子乾都能信手拈來，他說：「政治模仿秀做多了，時時關心時事是必做的功課。」不過眾多立委都見到了，卻沒遇見本尊韓國瑜，郭子乾說：「韓院長因公事繁忙，跟他擦身而過，有點可惜，希望下次有機會再來一次真假相見歡。」有了這次的經驗，郭子乾也許願下回可以扮成「賴青德」前進總統府，跟本尊賴清德相見歡，一探總統府的秘密。
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