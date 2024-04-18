桃園4度大停電 凌濤轟王美花自打臉：台灣已進入大缺電時代
桃園部分地區16日、17日出現停電狀況，台電解釋為配電線路事故問題，經濟部長王美花17日為此致歉，並強調「夏天前供電都會穩定」；沒想到今（18）日，桃園竟又再度發生停電情況，造成5,332名用戶停電。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，王美花才說供電穩定，就自打臉，證明台灣已正式進入「大缺電時代」。
記者王德蓉／綜合報導
凌濤今在臉書表示，桃園今早第4度大停電，包括桃園區桃鶯路、龍潭等地，使近萬戶居民無電可用；王美花昨天下午才對桃園停電致歉聲稱「供電穩定」，如今10個小時就打臉，證明台灣已正式進入「大缺電時代」。
凌濤指出，未到夏日用電高峰，台灣就差點「大限電」，今早聯合報斗大標題「水情緊 超越百年大旱」，在桃園石門水庫的蓄水率只有24%之時，台電還需要與水利署協調放水時間，讓石門水庫放流、放水來緊急發電；他質疑，縱然以水利署的說法，中下游有中庄調整池及鳶山堰，但若為了發電，讓鳶山堰調節、或石門水庫持續失水，會不會因此嚴重影響桃園水情？現在桃園都逼近休耕警戒，水利署能不謹慎嗎？
凌濤直言，如此脆弱的能源配置，只會讓農作、產業、股匯市繼續焦慮；執政黨意識形態看待能源政策、持續嘴硬，已經平白將台灣推入「大缺電時代」。