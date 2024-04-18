駁斥中國批評！美菲日首次高峰會 菲國：都清楚緊張來源是哪國
中國日前批評菲律賓、日本和美國舉辦的首次高峰會是「霸凌」，中國外交部發言人毛寧上週說北京反對「在本地區搞封閉排他的小圈子」。菲律賓政府對此回應，菲律賓強化和日本與美國關係的決定，是一項主權選擇，並說：「我們大家都清楚誰才是緊張來源。」
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，美國總統拜登(Joe Biden)、日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)和菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr)最近首度會晤，這三位領袖聯合表達嚴重關切中國在南海的危險和侵略行為，並達成多項經貿和國防協議。
中國政府知悉此事後怒不可遏，外交部發言人毛寧更痛批這是「封閉排他的小圈子」，引發菲律賓政府不滿，發出聲明提及「是中國過度的海上聲索以及侵略的行為，包括對開墾島礁的軍事化，在侵蝕區域的和平與穩定，並升高緊張。」更認為中國是做賊喊抓賊，菲方強調中國應「反思其本身在南海的行動」。
中國聲稱幾乎擁有整個南海的主權，這條航道每年航運貿易額超過3兆美元，然而多國都對南海提出主權主張，2016年海牙常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration in the Hague)表示，中國的主張沒有法律依據，但中國不甩此項仲裁，仍肆無忌憚地興建軍事基地和填海造陸。