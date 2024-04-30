準公共保母收費根本「入不敷出」　民團籲地方政府應落實費用調控

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彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣對《NOWnews今日新聞》指出，準公共保母的收費雖依規定要由地方政府逐年調整，但不是每個縣市都有落實，比如台北市的保母費用已經長達5年未調、僅針對副食品費用進行調整，但這類費用是「左手收、右手支出」，對增加保母收入的幫助不大。
依據2023年每月生活所必需（必要生活費用）數額，在台北撫養一人需要4萬5631元，但台北市的萬華、大同、南港等區保母收托費用上限為1.8萬，以常態收托2人來算，全職保母月薪僅有3.6萬，僅有必要生活費用的70%，還要再從中扣除水電等成本費用，可說是入不敷出。
李庭欣強調：「國內外文獻都指出，照顧者的收入好壞，會影響到其提供的照顧品質，沒有合理薪資收入的情況下，也難期待有好的照顧。」目前不只有台北市，包括桃園、彰化、苗栗、台中等縣市，保母收托後的月收入僅有必要生活費用的70%，不能算是好的全職工作，地方應落實費用調控機制。
「改善保母的收入與執業環境不只是地方的責任，目前中央除提供家長托育補助外，每年也提供經過考核通過的保姆1.2萬獎助金，中央政府應評估加碼補助、讓獎勵金翻倍，才能讓此一職業更具有吸引力。」李庭欣說，否則現在就業管道眾多、幼保專業畢業的學子不見得願意投入此一職業。
靖娟基金會執行長許雅荏也對《NOWnews今日新聞》指出，雖現行法規針對準公共保母採取地方政府分區公告的作法，制度本身沒有太大問題，但地方政府卻未能落實費用調控，目前的公告價格其實都還有調整空間，且現在民間的空手保母很多，也是許多人不願意投入此一行業的原因之一。