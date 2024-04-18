美資企業泰洛斯片面調動120員工上班地點！勞動部籲提供慰問補償

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林莊周提到，而在公司要求全體物流部同仁搬遷去大園的同時，卻也要求原本中壢本廠負責生產線的同仁，要學習物流的業務，更讓大家恐慌公司根本沒打算讓搬遷過去的物流同仁長久待在公司，才會有這樣的安排，並認為公司此舉根本就是想逼員工自請離職，好節省資遣費。
林莊周強調，不是所有員工都反對調動，而是希望公司提供員工合理的選擇，就算要調動，也要有公平對等的補償，若真的無法配合，可以有相應的優離方案，但公司針對工會提出的訴求，迄今也都沒有正面回應，讓員工既緊張焦慮，又憤怒無奈，只好一面申請勞資爭議調解，一面來勞動部開記者會陳情。
泰洛斯製造股份有限公司企業工會理事長張倫忠表示，自己也是泰洛斯公司物流部的員工，其實泰洛斯的員工大多很善良，大部分的時候也都願意配合資方，但這次實在是因為資方在沒溝通的情況下，就強制大家要從中壢搬遷去大園，若以上下班尖峰時間，一趟大概就要多45分鐘的交通時間，每個工作天等於得多花1.5小時在交通上；到目前為止，公司對於搬遷方案的配套，都還是非常強硬，工會早就將意見和訴求正式發函給公司，但公司至今也都還沒有回應是否願意調整搬遷的配套方案。
工會提出3點訴求，每日中壢大園來回1.5小時（單趟45分鐘）的補償費用，應比照加班費計算，若以員工普遍每月經常性薪資36,000元試算，則每月應提供6,600元之工時補償費用並納入工資計算；自中壢來回大園之交通時間應納入工作時間計算，且公司應提供上班和下班時間中壢大園來回之交通車；對於不願意搬遷之同仁，應比照科林研發集團2022年12月底在中國區裁員方案，給予N+6的優惠離職方案，並提供非自願離職書。
勞動部回應，雇主調動勞工至其他工作地點，除不得違反勞動基準法第10條之1調動規定外，事業單位得考量調動勞工對其家庭及身心上的壓力與負擔，與勞工或工會協商提供適當的慰問與補償措施。
勞動部呼籲該公司，員工是創造企業利潤的最大夥伴，勞資雙方為利益共同體，工會所提訴求公司應換位思考聽取工會聲音，積極協商化異求同取得共識，避免爭議擴大。目前桃園市政府已受理工會的調解申請，該部將請桃園市政府儘速安排調解並從中協助勞資雙方進行溝通，勞動部將持續關注並適時協助。