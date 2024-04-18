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前友邦索羅門大選牽動對中關係　中國官媒在旁「煽風點火」

▲索羅門群島18日舉行大選，結果牽動對中國的態度。圖為索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（圖／美聯社／達志影像）
▲索羅門群島18日舉行大選，結果牽動對中國的態度。圖為索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

我國前友邦索羅門群島18日舉行大選，目前正進入計票階段，此次再度形成「親中」與「反中」陣營的對抗局面。未料，中國官媒竟在選舉前煽風點火，拋出陰謀論稱美國準備影響索羅門群島選舉。

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索羅門群島2019年與台灣斷交、改與中國建交，立場親中的索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）承諾，這次大選若連任成功，將與中國建立更緊密的關係，另一方面，總理潛在競爭者之一小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）則表示，若是勝選，將廢除與中國的安全協定。

索羅門群島大選將選出50位國會議員，任期4年，新科議員將在選後投票表決推派總理，整體程序走完約要花上數周時間。

《法新社》提到，索羅門群島約72萬人，分布在數百個火山島和珊瑚環礁島上，因此投票須經過船隻和直升機等交通工具運送，由於索羅門群島過往在選舉中時常出現問題，國際觀察員小組隨時在這個選舉經常引發麻煩的國家關注投票情況。來自澳洲、紐西蘭和巴布亞紐幾內亞的警察也在投票現場幫助那些人員不足狀況緊繃的當地部隊維持秩序。

為了應對投票後可能發生的暴力事件，索羅門群島首都荷尼阿拉市中心的中國大使館，本週還在門前豎立了一道臨時的鋼鐵柵欄。

然而，這道柵欄並未攔阻中國涉入這場選舉，就在選舉前幾天，俄羅斯官媒俄羅斯衛星通訊社發布一篇文宣稱，美國正試圖影響索羅門群島選舉結果，中國官媒隨即附和這個陰謀論論調，聲稱找到一名專家，直指美國利用非政府組織干涉其他國家的國內政治，目的是把這些國家變成附屬國。

對此，美國駐巴布亞紐幾內亞、索羅門群島和萬那杜共和國大使亞斯蒂霍克（Ann Marie Yastishock）猛烈抨擊俄羅斯和中國官媒，稱其在選舉前針對索羅門群島選民宣傳「假訊息」，試圖損害美國與索羅門群島的長期夥伴關係。

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