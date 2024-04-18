道安不及格！王國材認沒做好：任內最遺憾

交通部公布112年交通事故30日死亡人數初估3023人，行人死亡人數380人，雖然減少1.3%，但仍未達目標5%。今（18）日交通部長王國材坦言，道安是他任內最遺憾的事情，過去也確實沒做好，但去年下半年有見成效，希望未來交通部能繼續往前走。
記者許若茵／台北報導
交通部近日日公布，112年1-12月道路交通事故30日死亡人數初估3023人，較去年減少41人(-1.3%)，行人死亡人數380人較去年減少14人，創下歷年新低，其中112年上半年道路交通事故行人30日死亡人數較111年同期增加11人(+6.8%)，112年下半年較111年同期減少25人(-10.8%)，另路口行人死亡人數112年下半年亦較111年同期減少13人(-11.5%)，行人道安改善工作已現成效。
今天民進黨立委李昆澤在立法院交通委員會質詢時提出，先前他要求逐年減少交通事故死傷比例，王國材在任內也有貢獻，但交通安全成績仍然是不及格的。
王國材表坦言，任內道安沒做好，是他最遺憾的事情，交通事故死亡應要大幅下降，去年下半年有見到成效，交通部會持續改善，現在道安會報由行政院院長主持，制度已經建立好，期望未來可以交通部繼續往前走。