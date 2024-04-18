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普發6000元成效首度曝光！財政部統計逾2348萬人領　登記入帳最多

▲財政部今（18）日公布普發現金6000元成效，領取民眾超過2348萬人，佔原估計人數99.7%。（圖／台新銀行提供）
▲財政部今（18）日公布普發現金6000元成效，領取民眾超過2348萬人，佔原估計人數99.7%。（圖／台新銀行提供）

記者魏妤庭／台北報導

普發現金6000元成效首次曝光！財政部今（18）日稍早發布新聞稿表示，在相關部會通力合作下，自去（2023）年3/22登記入帳開放登記以來，普發現金整體作業順暢，截至領取期限今年1/31前，領取民眾超過2348萬人，佔原估計人數99.7%，執行成果良好，顯示普發現金政策受民眾高度肯定。

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財政部表示，普發現金領取方式以登記入帳935萬餘人最多，佔39.8%。其次則是ATM領現，近571萬人、佔比24.3%。直接入帳則有425萬餘人、佔18.1%。郵局領現412萬餘人、佔比17.6%。特定偏鄉居民及收容人合計近5萬人、佔0.2%。此外，去年10/1到12/31在國內出生，且符合普發現金領取資格的新生兒，約有3.5萬人領取，已包含在郵局領取人數。

為了讓民眾即時領取普發現金正確資訊，避免遭到詐騙，財政部建制「全民共享普發現金」宣導網站，同時為了便利民眾諮詢，並協助領取現金，結合民間力量，透過客服專線服務，同步在去年3/20上線，截至今年1/31前，宣導網站累計總點擊次數達到6483萬次，1988客服專線服務超過68萬件，滿意度達到99%以上。

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