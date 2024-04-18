邊玩邊賺錢！Klook投入上千萬美元　招募3000位台灣創作者

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，「Kreator計畫是我們今年全球重點之一，也是Klook擴大投資台灣2.0當中一大關鍵；透過Kreator計劃，我們期待見到更多優秀的創意新血加入，與海外影音創作者更緊密的交流與連結，打造優質的影音內容且盈利；Klook同時也會積極的與Kreator合作，累積更多台灣在地體驗的影音內容，催生更多海外旅客來台旅遊的念頭！」
Klook指出，社群影音內容不僅是玩樂靈感的來源，也是旅客獲取旅遊資訊的重要管道，根據Klook最新《亞太區旅遊脈動大調查》 ，超過一半台灣旅客透過影音獲取旅遊靈感（51%），最常使用的平台為Instagram（83%），更有超過半數（53%）的Z世代旅客習慣在社群媒體上搜尋旅遊資訊。
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Klook全球行銷副總裁Marcus Yong分享，「Kreator計劃以打造全球最大旅遊社群為目標，憑藉去年的經驗與成果，今年的成長我們更具信心，預計全球新招募35,000位創作者，並達到100億的觀看數，台灣市場成長動能也佔有極其關鍵的角色；期待Kreator計畫未來在台深耕，為台灣人才提供更好發揮創意的舞台，並激發更多旅客出遊的動機和欲望。」
Klook Kreator計畫於今日正式登台，大舉招募台灣創意人才加入，更祭出5大獎勵機制，讓Kreator透過旅遊創作的同時，也能為自己獲得收入：
1.分潤和獨家優惠碼：提供Kreator訂單5%分潤 及粉絲專屬5%優惠碼，激勵創作者持續創作分享，同時賺取收入。
2.贊助計畫：由Klook提供行程體驗資源，支持Kreator打造更多出色的創作內容。
3.搶先預覽：讓Kreator搶先預覽最新話題景點、新開幕飯店等，幫助Kreator提升曝光效益。
4.跨國交流：加入全球創作者社群，與世界各地Kreator認識交流，拓展人脈並激發創意。
5.內容培育：透過台灣獨有的Line ChatBot和季度Workshop，協助Kreator掌握新訊與推廣技巧。
Klook也陸續推出台灣在地活動，讓Kreator計畫更好的落地並活絡社群內容，包含台灣飯店免費開箱入住，讓創作者能用第一視角拍攝飯店氛圍與特色；發起「這樣才Klook！」挑戰賽，延續亞洲男神許光漢年度代言人的主題，邀請Kreator運用創意和大家分享生活中最酷的事情；Klook未來也將與Meta等第三方平台加強合作，幫助台灣Kreator掌握最新推廣趨勢與技巧。
Meta大中華區產業總經理姚榮豪（Terry）表示，「旅遊是Z世代在2024最重視的三件事之一，我們鼓勵創作者今年繼續分享旅遊樂趣，藉著創作獨特內容增加社群影響力；很高興看到Klook在社群平台領域的積極拓展，我們也將透過多元的合作方式與資源，幫助創作者在各種旅遊體驗後產出更多優質好玩的內容，和Klook一起力挺創作者！」