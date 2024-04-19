喝了再上！經典能量飲料康貝特全新升級 超商限定優惠手刀嚐鮮
面對生活與工作上種種難關，總是需要能為我們提起精神的好物，除了喝咖啡、吃B群外，能量飲料是許多人的選擇。市面上能量飲料種類越來越多，但若要說到最經典的，莫過於康貝特了！尤其那句耳熟能詳的Slogan「喝了再上」，都會讓人想起當初最需要活力時，康貝特就是我們最好的夥伴！而現在， 康貝特全新再升級，用嶄新的樣貌持續為我們供給不斷電的能量！
生活中心/綜合報導
康貝特的升級從瓶身就看得見！過往記憶裡玻璃瓶裝的康貝特改版成鋁罐材質，不僅拿起來更輕盈，亮眼的瓶身就能感受到更青春的活力。除了包裝上的煥然一新，配方也全面大升級，不僅咖啡因成分增量1.5倍，內容量也增加1.25倍，並延續康貝特200P大受好評的氣泡口感，讓我們續航力再提升，一瓶就補齊整天的活力！
而這次康貝特也再次邀請代言人楊一展經典回歸，距離2014年楊一展首次擔任康貝特代言人已是將近十年前的往事，當時多支廣告也引起觀眾的熱烈討論，此次闊別多年回歸，不僅勾起我們的回憶，也如同這次康貝特的轉變，無論過了多少歲月的沉澱與成長，不變的都是經典的滋味與帶來無限能量的本事。
此次為了迎接康貝特全新升級，即日起至5/14，只要到7-11與全家購買康貝特200P EX能量飲料，即享有兩大超商限定嚐鮮價一罐29元(原價35元)，二罐49元的好康優惠！是時候手刀多買幾罐康貝特讓我們能量加溫，用「喝了再上」的精氣神面對一整天的挑戰！