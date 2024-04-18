多圖／女戰神愛名牌！徐巧芯7件精品穿搭一次看　總額竟超過80萬

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這款為徐巧芯行頭中最先遭到市議員苗博雅爆料的勞力士鑽錶，要價不斐，該Lady-Datejust系列凝聚了Datejust的精髓。1957年推出首款女錶LadyDatejust，將高雅氣質與獨特功能凝聚在一個小巧玲瓏的28毫米錶殼裡，尤其適合纖細的手腕。
2.Loewe Anagram柔軟粒面小牛皮雙面腰帶／新台幣1.9萬元
LOEWE為西班牙最知名精品品牌，也是西班牙皇室愛用品牌，以其工匠的精湛工藝和選用的頂級材質聞名於世，該皮帶也呈現各種充滿女性優雅帥氣的不同面貌，與身為立委、作風又火辣直接的「女戰神」徐巧芯相當相配。
3.梵克雅寶 Sweet Alhambra吊墜／新台幣5.3萬元
Alhambra四葉幸運圖騰一直是Van Cleef & Arpels梵克雅寶雋永風格與精湛工藝的展現。徐巧芯選擇配戴經典款，也是梵克雅寶最熱銷的18K金搭配紅玉髓。徐巧芯也以俐落的西裝外套搭配該吊墜鍊，顯得簡單又不失亮點。
4.CELINE 帆布小型BUCKET手袋／新台幣5.6萬元
CELINE這款鮮明老花塗層帆布在時尚圈持續引起潮流多年，該款手袋以復古水桶包圓筒外觀，新穎活潑且極具造型感，吸睛度十足。徐巧芯也以一身白T搭配牛仔褲，凸顯出自身的活潑大方。
5.YSL NIKIBABY側背包／新台幣9.6萬元
YSL的NIKIBABY系列也是相當經典的包款，復古小牛皮翻蓋手袋，配以V紋縫線，飾以皮革包邊CASSANDRE，加上包身輕盈，有兩個隔層，背面有一個大型貼袋，輕巧方便卻又很能裝，很適合外出。
6.卡地亞 TANK系列女腕錶／新台幣10.7萬元
Tank腕錶的創作靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，並將其輪廓融入到腕錶設計之中。垂直錶耳宛如履帶，錶殼則形似坦克車身。徐巧芯也以一身白洋裝搭配該錶，精緻感瞬間提升。
7.FRED 綠色手環／新台幣10.3萬元
來自日本的FRED也不容小覷，品牌理念以男女皆可搭配、隨興又適合日常的獨特美學為理念，一系列的配飾受到全球男女的喜愛，立委徐巧芯也是，出席記者會不忘佩戴上綠色的FRED10系列手環，一身行頭皆要價不斐。