林俊憲等3綠委陪同！郭國文參選黨部主委拋6使命「落實排黑」

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郭國文下午在立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員、台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展及市議員陳秋宏、郭鴻儀、蔡筱薇、林依婷、李宗翰、周嘉韋、沈家鳳、王宣貿、沈震東、黃肇輝、謝舒凡、李啟維、朱正軒、蔡蘇秋金、蔡麗青、余柷青共21名公職陪同下登記參選，展現出跨派系團結挺台南的氣勢。
郭國文並發表「承擔責任、扭轉局勢、再創新局」壯年世代領頭重現民主榮耀參選聲明、拋出六大使命。他指出，他要用36年的政治資歷及從政以來輔選及參選成功的經驗與意志，為台南堅守接下來每一役，為台南過去民主的基石，再往下紮根，往外拓展，這是壯年世代的責任也是承擔。
郭國文說，他政治工作啟蒙於學運，在社會運動及勞工運動的訓練下，讓從政路上能站在人民與政府之間平衡考量，因此過去30年改革的路上，都有他的身影。
郭國文提到，他在2004年曾擔任過兩屆台南縣黨部主委，籌劃過228牽手護台灣及入聯公投大遊行等，喚起全民共識的全國性大型活動；也擔任過總統、縣長連任、立委五席全上輔選的重責大任，更帶領黨工上山下海、披星載月地舉辦黨員說明會，爭取黨員的認同與支持，穩定黨部的財務資源。
郭國文提到，他出身農家個性務實，基於對黨的認同及忠誠，深知在民進黨危急時，才是他站出來的時刻，「無論是2008年民進黨的大敗或是2019年韓流的來襲，甚至2024民進黨的再度低潮，基於對台灣民主發展的焦慮，在肩頭已承擔立委工作重擔下，當仁不讓地參選主委，重拾台南鄉親對民主進步黨的信任與支持」。
郭國文強調，2026的地方選舉是2024大選的延長賽，也是2028選舉的前哨戰，在民進黨地方版圖減少，中央國會未過半，台南作為民主價值的堅定力量、本土政權的堅定支持，將在民主大選中，扮演更重要的角色。
參選黨部主委，郭國文的六大使命如下：
第一、落實排黑條款，並避免有不肖人士以民進黨名義，謀取個人事業利益，確保黨內成員潔身自愛，藉由更嚴謹的入黨審核，強化「清廉、勤政、愛鄉土」的精神。
第二、秉持公正公平的原則，以擴大政治版圖為目標，研擬提名策略，積極鼓勵黨員參與基層選舉，為台南民主發展注入新活力。同時加強民進黨公職訓練，轉為「備戰體質」以面對2026大選。
第三、近年來選戰運用網路散播謠言抹黑甚劇，以自身與集結各黨公職選戰經驗，全面備戰對抗謠言攻擊。
第四、強化黨部跟市議會民進黨黨團互動，貫穿黨的理念並落實創黨初衷，發揮最大的執政優勢。
第五、針對地方政治情勢與政策建言，定期舉辦黨職與公職座談會。
第六、擴大與民間團體的交流，強化黨部與社會的互動與對話，重建社會對民進黨的印象，加強黨與市民之間的信賴。
最後，郭國文強調，守護台南民主基石，恢復民進黨榮光，實踐對黨員承諾及穩住台南執政優勢是他參選最主要目的。