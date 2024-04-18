樂天桃猿遭流感襲擊！廖健富中標、賴胤豪發燒 取消2場二軍賽事
樂天桃猿全軍遭流感襲擊！根據多家媒體報導指出，因為桃園球場的場地問題，樂天在北中南各場地比賽，雖然今（18）日傳出球場初審通過的好消息，但隊內出現流感傳染狀況。樂天強打者廖健富上周就因感冒缺席比賽，牛棚賴胤豪也有發燒狀況，因此中職在今（18）日宣布，樂天因二軍選手戰力不足，申請取消4/19、4/21例行賽，聯盟給予通過。
記者林之越/綜合報導
中職官方公告表示，樂天因眾多選手受流感影響，已經進行眾多選手一二軍升降登錄。因此二軍選手戰力不足，向聯盟申請4/19（五）及4/21（日）兩場嘉義縣例行賽取消比賽獲得通過。
首場4月19日和台鋼二軍的比賽將延至9月18日（三）的下午13:05進行，而第二場4月21日和統一二軍的比賽，則會延至5月4日（六）的下午14:05，兩場都會於原定的嘉義縣棒球場進行。
先前其實就有報導指出，陣中主力一壘手廖健富在開季沒多久，就染上重感冒並且出現發燒、全身無力的狀況，直到4月14日、16日的比賽才有上場進行代打。另外，牛棚投手賴胤豪也因為發燒缺陣，並透露和不斷需要更換球場進行比賽有所關聯。
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