日本離奇焦屍案！55歲企業家「遺體詭異交疊」 警疑超過1人涉案
日本栃木縣那須町日前發現2具嚴重燒焦的遺體，遺體頭部皆被套上塑膠袋並用膠帶綑綁，呈現「X」形堆疊死狀相當淒慘，調查人員發現其中一名死者是55歲的企業家寶島龍太郎，另一名成年女性則身份未明，儘管目前有1名20歲男性向東京都警察署自首，但警方仍不排除如此複雜的命案手法涉及多人犯案。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《朝日新聞》、《每日新聞》等日媒報導，警方目前確認其中一名死者為55歲男性企業家寶島龍太郎，另一名死者則是身高162公分、約40至60歲的女性，兩人都因遭人勒頸窒息死亡，且女性遺體頭蓋骨出現骨折。目擊者在16日早上發現時，兩具遺體交叉呈現「X」形重疊，且手腳被綑綁明顯經過汽油燒至焦黑，犯案手法相當複雜。
日媒指出，寶島龍太郎平常任職公司代表，經營東京都台東區10間以上的燒肉店、居酒屋，同時還負責進口中韓衣服雜貨與不動產買賣等，經手事業範圍相當廣泛，而他平常也住在東京都千代田區的高層公寓，住處則是距離屍體發現地點超過140公里。
有寶島龍太郎的親友受訪時表示，在本月14、15日還和寶島龍太郎有聯絡，甚至在15日晚間7點左右，仍在東京上野的餐廳前面看到他，沒想到隔天清晨就遭人發現與不明女性的屍體出現在深山河床，警方認為這段時間將是破獲案情的關鍵，正在進行多方調查，同時也認為17日向警方自首的20多歲男子並非獨自犯案，目前試圖釐清犯案細節。