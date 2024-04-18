謝和弦被爆偷吃陳芳語發聲了！正宮陳緗妮無奈：沒及時攔住
謝和弦和前妻Keanna已經離婚4年，恩怨卻還沒有結束，Keanna先前爆料，陳芳語與謝和弦在錄音室抽大麻發生性行為，對此，謝和弦解釋他出軌的對象是網紅Tiny胎尼，兩人不斷隔空交火，「正宮」陳緗妮（莉婭）也發聲了。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳緗妮今（18）日下午在Instagram限時動態上傳一張馬東石的照片，只見馬東石穿著一身深藍色正裝，腳下的拖鞋和手機殼卻都是凱蒂貓，猛男形象卻有著可愛反差萌，她也在圖中透露，公司的同事們一致認為不需要理會Keanna的爆料，「根本不需要參與這種無意義的口水戰循環。」
陳緗妮表示，她前三天都攔住謝和弦，要他別亂回應，但今天卻沒攔住，「然後就…沒能及時攔住阿扣了，就在我跟寶寶們還在睡覺的時候」，並附上苦笑的表情符號，看起來對老公的失控言行十分無奈。
事實上，謝和弦稍早才回應Keanna，「記錯人了啦！」稱和自己出軌的對象是網紅Tiny胎尼，對此，Keanna也反擊，「不能確定胎尼是否跟你講好讓你爆，還是你真的好怕金伯利（陳芳語）？」她強調自己握有對話紀錄和證據，當時謝和弦還哭著下跪求原諒，目前謝和弦的貼文已經刪除，又發文嗆前妻性癖邪門，並表示：「抱歉我是渣男現在是暖爸，沒什麼事我要去顧小孩啦」。
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