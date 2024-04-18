Selina積極拚二胎！任容萱樂當「小腰果」保姆 暫緩結婚計劃
Selina去年9月誕下愛子「小腰果」，升格當媽媽後母愛大噴發，常在社群媒體曬出母子幸福合照，自認體質適合懷孕，想趁著年齡增長前繼續拚第二、第三胎，她的妹妹任容萱今（18）日出席服飾品牌活動，坦言很享受當阿姨的感覺，樂於幫忙照顧姪子，笑說自己很上手，都可以當保姆了，和模特兒男友林柏澍交往多年，反而不急著步上紅毯，目前沒有結婚生子計劃，還在挑選劇本想接新戲，挑戰輕熟女角色。
記者江芷稜／綜合報導
任容萱說，只要小腰果對自己微笑，就會當場融化，什麼都願意幫他做，所以Selina偶爾有工作就會請她支援，她一口答應，願意幫忙當保姆，「我嘗試過很多次一打一的狀態，一開始有點緊張，現在覺得滿上手的，保姆這個職業滿適合我」。Selina最近透露想拚二胎，35歲的任容萱笑說，「那我們靜待她的好消息，我就先不著急」。
由於她跟林柏澍交往4年了，對方見過父母，也獲得家人認同，媒體關切她是否有想要的求婚模式，任容萱淡然處之，認為：「不要太多設想，不然有太高的期待，就怕會受到傷害或失落，我覺得平常心看待，日子過得簡簡單單，平平安安最重要」。
演藝圈爆發黃子佼性騷事件後，與他交情不錯的Selina傳簡訊關心，鼓勵他「勇敢面對」，任容萱被問及此事則強調與黃子佼沒私交，沒有聯繫方式，過去都是透過姊姊一起出席聚會；出身教育體系，她嚴肅地說：「身為公眾人物有社會責任，一言一行、一舉一動都會被放大檢視，所以要更注意、謹慎，若身心靈和行為有不健康的情況，就要尋求醫療協助，不要心存僥倖。」認為應該關注教育層面，教育未成年關於性議題，不因傳統價值觀避而不談，才能避免憾事再發生。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道