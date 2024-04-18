抹茶控嗨了！肯德基「宇治抹茶白玉蛋撻」4/23開賣 優惠8折開吃
肯德基被網友稱為「被蛋撻耽誤的速食店」，不只原味蛋撻超有人氣，各式限定口味也是蛋撻迷的必搶美味！這回肯德基攜手日本百年老店「伊藤久右衛門」，從4月23日起帶來全新的「宇治抹茶白玉蛋撻」，讓你體驗雙職人純手工堅持下的香醇濃郁。活動期間只要購買任一套／桶餐，加購雙色蛋撻禮盒就能享8折優惠；恰逢母親節，參加臉書粉絲團的「好時光相館」活動，還能再抽「客製化宇治抹茶白玉蛋撻禮盒」與蛋撻禮盒兌換券，用抹茶點綴與家人的歡聚時刻。
實習記者柯乃瑜/綜合報導
肯德基與日本京都的傳奇茶舖伊藤久右衛門聯袂打造，從4月23日起推出「宇治抹茶白玉蛋撻」限定新品，以肯德基招牌的163層手工酥皮，融合滑嫩的奶蛋餡，再搭配伊藤久右衛門192年歷史的經典宇治抹茶慕斯，為蛋撻注入濃郁的抹茶風味。嚴選Q彈的白玉麻糬作為內餡，最後撒上抹茶杏仁酥餅點綴，豐富層次讓每一口都是味蕾的盛宴。
正值母親節之際，肯德基也在官方臉書粉絲團推出「好時光相館」活動，邀請您於指定貼文留言處上傳一張與媽媽的合照，寫下平時對媽媽想說卻又不敢說的話，肯德基小編將抽出 10 位消費者，送出客製「與媽媽的好時光合照蛋撻禮盒腰封與禮盒」與「一張雙色蛋撻禮盒兌換券」雙重好禮，將手工製作的美味與家人一起享用。此外，在活動期間，任何套餐或桶餐加購雙色蛋撻禮盒都將享有八折優惠，與身邊的人共譜一抹療癒好時光。
📍肯德基｜4月23日起
◾宇治抹茶白玉蛋撻 $55
◾宇治抹茶白玉蛋撻禮盒（6顆）×1 $288
◾雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻×3+宇治抹茶白玉蛋撻 ×3） $264
◾原味蛋撻升級宇治抹茶白玉蛋撻 $8
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📍全家便利商店｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
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◾霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元