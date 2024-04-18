黃偉哲陪同陳揆訪視璨揚企業　肯定其超額進用身障員工

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黃偉哲表示，璨揚企業不僅是全台灣最大的商用車燈設計製造商，更是台南市有口皆碑的幸福企業。璨揚企業在台灣總公司共有571名員工，法定應進用身心障礙員工只需5名，實際進用多達23名，其中更有半數以上是進用重度以上身心障礙員工，加權後高達38人，已經超出法定應進用身心障礙人數5倍。
黃偉哲指出，璨揚企業進用身心障礙者不僅只為符合法令規定，更彰顯企業的社會責任，員工在璨揚實踐人生，璨揚也因員工願意付出得以擴張事業版圖，真正創造勞資雙贏。南市府未來將持續與璨揚合作，也期盼更多的幸福企業深耕台南，共同打造台南成為民眾安居樂業的幸福城市。
璨揚企業規模雖屬於中型企業，但員工福利措施，更勝許多大型指標企業。包括重視員工健康、工作與生活的平衡、設置運動中心及舉辦健身活動鼓勵員工運動、生一胎領5萬、孩子三歲前每月有養育津貼、幼童陪伴照顧假等諸多獎勵員工生育政策，迄今已發出逾2000萬元獎金。
同時，還有獨有的長者關懷假、補助員工購買電動車、蓋1300個室內停車位提供全體員工停車免於日曬雨淋等許多暖心措施，不僅曾榮獲天下CSR企業公民獎肯定，亦榮獲台南市友善績優職場認證、超額進用身心障礙者績優企業、勞動部金展獎、國家人才發展獎、國家品牌玉山獎首獎等多項政府獎項肯定。