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黃偉哲陪同陳揆訪視璨揚企業　肯定其超額進用身障員工

▲台南市長黃偉哲今（18）日陪同行政院長陳建仁、勞動部長許銘春，參訪台南隱形冠軍—璨揚企業股份有限公司。（圖／台南市府提供）
▲台南市長黃偉哲今（18）日陪同行政院長陳建仁、勞動部長許銘春，參訪台南隱形冠軍—璨揚企業股份有限公司。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

五一勞動節即將到來，台南市長黃偉哲今（18）日陪同行政院長陳建仁、勞動部長許銘春，參訪台南隱形冠軍—璨揚企業股份有限公司，除了肯定該公司長期超額進用身心障礙員工，並對創辦人董事長黃文献建立一套視員工為家人的的企業文化，及樹立勞資共榮的企業典範，表達致意與感謝。

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▲黃偉哲除肯定該公司長期超額進用身心障礙員工，並肯定創辦人董事長黃文献建立一套視員工為家人的的企業文化，及樹立勞資共榮的企業典範。（圖／台南市府提供）
▲黃偉哲除肯定該公司長期超額進用身心障礙員工，並肯定創辦人董事長黃文献建立一套視員工為家人的的企業文化，及樹立勞資共榮的企業典範。（圖／台南市府提供）
黃偉哲接著陪同陳建仁院長及許銘春及立法委員陳亭妃參訪璨揚企業生產線，實地了解該公司如何為身障員工量身打造合適的工作環境，針對不同障別及程度適性安排工作、善用職務再設計，例如：在聽障員工較多的產線，設置警示鈴、管理身障員工的單位主管進修手語、使用視覺化教材、教具進行訓練等。

黃偉哲表示，璨揚企業不僅是全台灣最大的商用車燈設計製造商，更是台南市有口皆碑的幸福企業。璨揚企業在台灣總公司共有571名員工，法定應進用身心障礙員工只需5名，實際進用多達23名，其中更有半數以上是進用重度以上身心障礙員工，加權後高達38人，已經超出法定應進用身心障礙人數5倍。

黃偉哲指出，璨揚企業進用身心障礙者不僅只為符合法令規定，更彰顯企業的社會責任，員工在璨揚實踐人生，璨揚也因員工願意付出得以擴張事業版圖，真正創造勞資雙贏。南市府未來將持續與璨揚合作，也期盼更多的幸福企業深耕台南，共同打造台南成為民眾安居樂業的幸福城市。

璨揚企業規模雖屬於中型企業，但員工福利措施，更勝許多大型指標企業。包括重視員工健康、工作與生活的平衡、設置運動中心及舉辦健身活動鼓勵員工運動、生一胎領5萬、孩子三歲前每月有養育津貼、幼童陪伴照顧假等諸多獎勵員工生育政策，迄今已發出逾2000萬元獎金。

同時，還有獨有的長者關懷假、補助員工購買電動車、蓋1300個室內停車位提供全體員工停車免於日曬雨淋等許多暖心措施，不僅曾榮獲天下CSR企業公民獎肯定，亦榮獲台南市友善績優職場認證、超額進用身心障礙者績優企業、勞動部金展獎、國家人才發展獎、國家品牌玉山獎首獎等多項政府獎項肯定。

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