交大清大設校獲立委與里長支持 李柏毅：提升產學量能
南部科技S廊帶更是成為近年亮點！高雄市政府為網絡高科技人才，今年初陸續與交大和清大進行合作，規劃至高雄設立分部與學院。立委李柏毅表示，自己關心設校進度，積極整合地方聲音來與市府溝通。此次，私下徵詢里長意見時，里長們主動在群組發起討論，不分藍綠全數表達支持，一致贊同兩所頂尖大學到左營設校。
記者郭凱杰／高雄報導
今年初，高雄市政府先與國立陽明交通大學簽訂合作協議書，宣布籌設陽明交通大學分部，將提供現有蓮潭會館以及公務人力發展中心來設立學校。一周內，高市府接著與清華大學簽署合作備忘錄，宣布將設置半導體研究學院分院，培育高階半導體、AI人才，招攬碩士與博士生以培育在地人才。
李柏毅認為，在城市轉型的路上，不只政府的態度與政策相當重要，人才競爭更是根本。左楠應依循矽谷模式，必須要有頂尖學術能量進駐，將科研成果迅速轉化為生產力。他說，此次在徵詢意見的過程中，里長群組內主動群起支持，地方的迴響相當熱烈，大家皆表示歡迎交大和清大來設校，希望可以打造高雄專屬的「矽谷模式」。
李柏毅強調，自己和里長們都支持清大設置於舊左營國中用地。原因有三，首先、舊左營國中用地鄰近台積電基地；其次，坐落於高鐵站附近，交通便利；第三，藉此再現左營舊部落風華。舊左營國中校地具備了產業聚落綜效、交通便利、提升聚落發展等效益，是最適合設校的場址。
李柏毅強調，在楠梓煉油廠區引進台積電的先進製程，加上原本的楠梓科技產業園區，讓左營與楠梓成為半導體科技產業鏈的核心區。結合高鐵、快速路網串連各大科學園區，未來將吸引更多就業人口與提高收入，可望引領南部產業與城市轉型，邁向科技發展新局面。