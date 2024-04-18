台大AV女優宣布徒步環台！首日狂走20公里「腳起水泡」 現況曝光
去年考上國立台灣大學的AV女優魏喬安，日前在社群平台上宣布要徒步環島旅行，第一天就狂走20公里，從台北車站走到三峽，也讓她腳上起水泡，再加上同行夥伴遭野狗咬傷，只能暫時回台北休養，不過她也強調，到下週一（22日）就會繼續這趟徒步環島之旅！
記者潘毅／綜合報導
繼實況主企鵝妹之後，又有名人要挑戰徒步環遊台灣本島，21歲的台灣AV女優魏喬安日前在X平台上發出影片，表示她先前受到前庭神經炎困擾，身體會出現很大的暈眩，考量自己的身體狀況後，決定暫時休學1個學期，同時決定展開徒步環島旅行，希望以行動喚起大眾對「性工作全面除罪化」議題的關注。
4月15日啟程第一天，魏喬安與夥伴們就從台北車站一路走到三峽，路程約20公里，腳上也長了水泡，但到了第二天，同行夥伴不慎被野狗咬傷送醫，讓這次徒步環島之旅只能暫時停止，一行人先回到台北休養，但魏喬安也強調，將在4月22日（週一）那天重新開始徒步之旅。
AV女優考上台大！她霸氣宣言曝光
在去年8月份112學年大學考試分發入學放榜時，AV女優魏喬安就在社群上貼出分發結果，錄取了「國立台灣大學人類學系」，更幽默調侃自己，「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」。
事實上魏喬安高中時期就已經是師大附中語文資優班的優異學生，在校成績出色，但後來遇上家暴事件，再加上受到校內性騷擾，導致她身體出現狀況多次休學，直至21歲才重拾學業，最終也展現學霸實力，考上台大人類學系。