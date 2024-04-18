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台鋼雄鷹苦吞6連敗原因在哪？得分不足　守備、牛棚頻「出槌」　

▲台鋼雄鷹苦吞6連敗原因在哪？守備、牛棚頻「出槌」，圖為總教練洪一中。（圖／陳明中攝）
▲台鋼雄鷹苦吞6連敗原因在哪？守備、牛棚頻「出槌」，圖為總教練洪一中。（圖／陳明中攝）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

中職35年賽季火熱開打，各隊皆已出賽逾10場，目前戰績排名由高到低分別是，已經拿下11勝的統一獅隊，勝率並列五成的味全龍隊以及中信兄弟隊，狀態逐漸回穩的富邦悍將隊，近期三連敗的樂天桃猿隊，敬陪末座的則是高開低走的台鋼雄鷹，近6場比賽更是吞下一波連敗。台鋼雄鷹主帥洪一中本季已累積4勝8敗，台鋼戰績敬陪末座，都是有原因。

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連敗原因一　打擊無法有效串連

攤開數據來看，可發現連敗的原因有跡可循。從攻擊層面來看，團隊打擊率0.242居聯盟最低，雖然主力打者依舊有好的擊球內容，不過中後段棒次卻無法有效串連，導致整體安打數雖不至於太低，卻沒有什麼分數進帳。

王柏融、魔鷹等中心打線，往往上壘後，之後的球員熄火，或是太急著進攻，沒能掌握好球路，十分可惜。

▲台鋼雄鷹王柏融開季，打擊率為2成73，1轟，5打點。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹王柏融開季，打擊率為2成73，1轟，5打點。（圖／吳政紘攝）
連敗原因二　守備失誤率太高

而在沒有火力輸出的情況下，團隊守備還破了大洞，至今累積出賽12場，失誤次數高達15次，平均一場比賽會失誤1.25次。

台鋼雄鷹春訓時，雖然有強化守備，但熱身賽也可看出，不管內外野，失誤問題一再發生，讓總教練洪一中傷透腦筋。

▲台鋼雄鷹曾子祐目前4次失誤，是全隊最多。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹曾子祐目前4次失誤，是全隊最多。（圖／台鋼提供）
連敗原因三　牛棚穩定度不夠

除了高失誤率以外，台鋼雄鷹另一大隱憂就是板凳深度不夠。在12場比賽中，有3場比賽都被對手拿下超過10分，可見牛棚穩定度不夠。現在台鋼雄鷹一軍牛棚主力包括：賴鴻誠、王躍霖、許峻暘，洋投雷公擔任守護神角色，其他新秀如：黃群、謝葆錡、楊達翔、陳宇宏等。

▲台鋼雄鷹牛棚開季不穩，黃群等人都有狀況。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹牛棚開季不穩，黃群等人都有狀況。（圖／台鋼提供）
總結：

台鋼牛棚在剛開季時展現良好壓制力，加上前幾棒曾子祐、郭永維、王柏融、魔鷹的打擊火力，帶領球隊收下一場場的勝利。然而在近幾場比賽中，牛棚往往出現「一局爆」的情形，兵敗如山倒。球隊經歷六連敗低潮，總教練洪一中安慰子弟兵，表示這是新球隊的必經之路，「大家就盡量去發揮，不要害怕失敗 。」

▲台鋼雄鷹總教練洪一中鼓勵小將不要怕，勇敢去做。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中鼓勵小將不要怕，勇敢去做。（圖／台鋼提供）
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