台鋼雄鷹苦吞6連敗原因在哪？得分不足　守備、牛棚頻「出槌」　

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攤開數據來看，可發現連敗的原因有跡可循。從攻擊層面來看，團隊打擊率0.242居聯盟最低，雖然主力打者依舊有好的擊球內容，不過中後段棒次卻無法有效串連，導致整體安打數雖不至於太低，卻沒有什麼分數進帳。
王柏融、魔鷹等中心打線，往往上壘後，之後的球員熄火，或是太急著進攻，沒能掌握好球路，十分可惜。
連敗原因二 守備失誤率太高
而在沒有火力輸出的情況下，團隊守備還破了大洞，至今累積出賽12場，失誤次數高達15次，平均一場比賽會失誤1.25次。
台鋼雄鷹春訓時，雖然有強化守備，但熱身賽也可看出，不管內外野，失誤問題一再發生，讓總教練洪一中傷透腦筋。
連敗原因三 牛棚穩定度不夠
除了高失誤率以外，台鋼雄鷹另一大隱憂就是板凳深度不夠。在12場比賽中，有3場比賽都被對手拿下超過10分，可見牛棚穩定度不夠。現在台鋼雄鷹一軍牛棚主力包括：賴鴻誠、王躍霖、許峻暘，洋投雷公擔任守護神角色，其他新秀如：黃群、謝葆錡、楊達翔、陳宇宏等。
總結：
台鋼牛棚在剛開季時展現良好壓制力，加上前幾棒曾子祐、郭永維、王柏融、魔鷹的打擊火力，帶領球隊收下一場場的勝利。然而在近幾場比賽中，牛棚往往出現「一局爆」的情形，兵敗如山倒。球隊經歷六連敗低潮，總教練洪一中安慰子弟兵，表示這是新球隊的必經之路，「大家就盡量去發揮，不要害怕失敗 。」
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