氣候風險與生物多樣認知暨行動調查結果出爐

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不僅對政府、企業有期許，受訪民眾也認為面對氣候變遷與生物多樣性，自己不能缺席。首先在消費共識上，62.3％受訪者拒絕消費任何破壞環境及生態的企業的產品；超過五成受訪者表示會主動分享永續資訊給朋友與家人，具有一定的推廣共識。從調查可以看出，從對政府、對企業到對自己，民眾對生物多樣性已有認知且願意採取行動，以維護地球環境的永續與多元化。
除了在資訊推廣上積極參與，此次調查也發現，民眾正發揮手上資金的影響力，強化對永續投資的認同力道，且促使企業揹負起責任。在投資報酬率相同的情況下，77.3％的受訪者表示，他們會選擇能解決氣候問題的投資商品。
從調查結果將受訪者從「意願」到「行動」，估算出行動影響力，勾勒出台灣民眾的輪廓分類。包含「獨自慢活的無尾熊」，以35~44歲的小資女性為主，認為政府與企業應為氣候變遷、生物多樣性負責，願意從自身開始進行節能減碳，但擴散的意願與行為較少。期次是「跟隨潮流的綿羊」，以25～34歲的中高收入男性為主，會主動以行動來支持永續、願意消費、投資對環境好的商品，但行動與意願有落差。
再者是「領地行動的豹」，以45～54歲的已婚父母為主，認為改變社會需依靠群體力量，願意發揮影響力，且在行為上認真選擇對環境好的商品與投資。最後是「兼善天下的海豚」，以35~44歲的企業主居多，大多數認為氣候變遷會減損個人財產，完全支持公眾發聲與精準投資，說到做到對環境有益的行為。
透過這4大動物分類，精準的描繪出民眾對永續、氣候與生物多樣性的認知意識與行為表現。而富達投信與國泰人壽也分別針對這4大動物的特性與看重的面向，提供資產配置面的建議與解方，希望能成為民眾在永續投資同行的助力，一起成為永續共好的夥伴。