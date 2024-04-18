世界原民旅遊高峰會　阿布斯受邀主持青年論壇談行銷原民

氣候風險與生物多樣認知暨行動調查結果出爐

▲與會貴賓合影，左起富達投信通路業務部門主管張曉峯、富達國際亞洲盡職治理主管王芳、國泰人壽副總經理林士喬、看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹、遠見雜誌總經理葉陶聖。（圖／主辧單位提供）
▲與會貴賓合影，左起富達投信通路業務部門主管張曉峯、富達國際亞洲盡職治理主管王芳、國泰人壽副總經理林士喬、看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹、遠見雜誌總經理葉陶聖。（圖／主辧單位提供）

記者陳美嘉／綜合報導

為更深度剖析民眾對氣候風險與生物多樣性的解讀、了解台灣現況，遠見雜誌特別舉辦「自然向好、永續正好」論壇，先由遠見民意研究調查公布「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」成果發表；再由多位專家就台灣生態現況、全球政策與倡議、責任投資及治理參與等面向，進行專業解析。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因為體認到重要性以及未來的影響性，台灣民眾在永續行動議題凝聚出5大共識，除了認為政府需制定解決生物多樣性的規範共識（95.0%）外，也希望政府與企業肩負起解決生物多樣性問題的責任共識（68.4%），認為企業可以採取的三大行動為內部能源轉型（64.3%）、上下游永續管理（61.8%）與投資ESG項目（57.8%）的防範共識。

▲用主動投資翻轉生物多樣性：富達國際亞洲盡職治理主管王芳。（圖／主辧單位提供）
▲用主動投資翻轉生物多樣性：富達國際亞洲盡職治理主管王芳。（圖／主辧單位提供）
不僅對政府、企業有期許，受訪民眾也認為面對氣候變遷與生物多樣性，自己不能缺席。首先在消費共識上，62.3％受訪者拒絕消費任何破壞環境及生態的企業的產品；超過五成受訪者表示會主動分享永續資訊給朋友與家人，具有一定的推廣共識。從調查可以看出，從對政府、對企業到對自己，民眾對生物多樣性已有認知且願意採取行動，以維護地球環境的永續與多元化。

除了在資訊推廣上積極參與，此次調查也發現，民眾正發揮手上資金的影響力，強化對永續投資的認同力道，且促使企業揹負起責任。在投資報酬率相同的情況下，77.3％的受訪者表示，他們會選擇能解決氣候問題的投資商品。

▲看見自然藏在美麗中的哀愁：看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹。（圖／主辧單位提供）
▲看見自然藏在美麗中的哀愁：看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹。（圖／主辧單位提供）
從調查結果將受訪者從「意願」到「行動」，估算出行動影響力，勾勒出台灣民眾的輪廓分類。包含「獨自慢活的無尾熊」，以35~44歲的小資女性為主，認為政府與企業應為氣候變遷、生物多樣性負責，願意從自身開始進行節能減碳，但擴散的意願與行為較少。期次是「跟隨潮流的綿羊」，以25～34歲的中高收入男性為主，會主動以行動來支持永續、願意消費、投資對環境好的商品，但行動與意願有落差。

再者是「領地行動的豹」，以45～54歲的已婚父母為主，認為改變社會需依靠群體力量，願意發揮影響力，且在行為上認真選擇對環境好的商品與投資。最後是「兼善天下的海豚」，以35~44歲的企業主居多，大多數認為氣候變遷會減損個人財產，完全支持公眾發聲與精準投資，說到做到對環境有益的行為。

透過這4大動物分類，精準的描繪出民眾對永續、氣候與生物多樣性的認知意識與行為表現。而富達投信與國泰人壽也分別針對這4大動物的特性與看重的面向，提供資產配置面的建議與解方，希望能成為民眾在永續投資同行的助力，一起成為永續共好的夥伴。

台南產業園區第一個大樓住宅案　泰嘉「世界之心」動土

世界原民旅遊高峰會　阿布斯受邀主持青年論壇談行銷原民

培育人才在地發展！謝文斌訪視自動化技術訓練中心

臺南推傳統市場外送！聯手外送平台搶先佈局年輕族群

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞