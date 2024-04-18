林秀琴高齡84歲母親病危！入住加護病房 她悲痛：希望奇蹟發生
藝人林秀琴高齡84歲的母親傳出被送進加護病房，還收到病危通知，林秀琴已經緊急將工作暫緩前往陪病，「媽媽現在狀況非常嚴重，感冒傷到肺，變成她肺好像塌陷，因為她肺整個都白掉，又進加護病房。」
記者施以慧／綜合報導
據《ETtoday星光雲》報導，林秀琴結婚多年的前職棒球星陳致遠，則是扛下所有工作，讓愛妻好好陪伴母親。林秀琴坦言其實母親2週前已經轉到普通病房，但之後卻又傳出心跳加速到200，血氧過低，再度轉回加護病房。
林秀琴難過說道：「每天都很怕工作到一半電話打過來，現在只希望奇蹟發生！」後來家人和她認為媽媽年紀大，決定讓她緩和治療，還是有在治療，只是將洗腎的儀器撤掉，若她痛苦就打止痛。
林秀琴說醫生建議不能長期插管，必須要做氣切手術（氣管切除術），「如果要抽痰或是一些（緩和）治療會比較輕鬆，沒想到媽媽年紀那麼大，她體力不能負荷，加上她腎排毒功能也漸漸衰竭。」現在家裡的情況她也相當憂心，只能靜待奇蹟出現。
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